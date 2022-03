Eupen wint voor het eerst in bijna 3 maanden en doet een gouden zaak in de degradatiestrijd

Eupen - OH Leuven in een notendop:

Blitzstart van Eupen, dodelijke efficiëntie bij OHL

Elf competitiewedstrijden zonder zege, je zou voor minder gaan twijfelen. Niks daarvan bij Eupen, dat vanavond ijzersterk uit de startblokken schoot. De wedstrijd was amper 2 minuten bezig toen Nuhu na een knappe één-twee met Prevljak alleen voor Runarsson opdook, maar hij liet de huizenhoge kans liggen.



OH Leuven leek wat overdonderd door de felle start van Eupen en ontsnapte enkele minuten later opnieuw. Heris schilderde de bal perfect op het hoofd van Magnée, maar die kopte van dichtbij pal op Runarsson. Even later had diezelfde Magnée meer succes, zijn afgeweken schot schonk Eupen de verdiende voorsprong.



Bijna werd het meteen daarna zelfs 2-0, maar een treffer van Nuhu werd terecht afgekeurd voor buitenspel. OHL was nergens en toch kwamen de bezoekers op het halfuur uit het niks langszij. Na een heerlijke crosspass van Schrijvers bracht Mercier de bal in één tijd laag voor doel en Maertens werkte keurig af. Eén kans, één goal. Dodelijke efficiëntie bij OHL.