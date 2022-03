Waalse kraker levert wel hoogspanning op, maar geen doelpunten

De analyse van Moussa Sissako was kort en duidelijk. "Het was een moeilijke, gesloten match. Iedereen wilde winnen, maar het was moeilijk om kansen te creëren. We moeten blijven werken om te scoren en matchen te winnen."

De Malinees van Standard zag een sterker Charleroi in het begin van de tweede helft. "Ze drukten en drukten, maar hadden niet echt uitgesproken kansen. Na dat halfuur hadden wij de bal en de kansen. Op die manier moeten we voortdoen."

Sissako had de beslissing op zijn schoen. "Het was na een corner. De bal kwam terug en ik voelde dat hij in mijn zone zou komen. Ik ging naar de tweede paal en raakte de bal zo goed als ik kon, maar het was tegen de paal. Het is niet anders."

Zo blijft Sissako wachten op een eerste goal. "Normaal had ik al een doelpunt, maar de arbitrage besliste er anders over", verwees hij naar zijn onterecht afgekeurde goal tegen Cercle. "Ik hoop dat het nog komt. En anders is het ook niet erg, als de ploeg maar matchen wint."