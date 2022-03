Cercle Brugge en Genk verdelen de koek na spektakelrijke wedstrijd

Bryan Heynen (KRC Genk): "De eerste helft was ver onder ons niveau. Als het niet lukt op voetballend vlak, moet er gevochten worden, maar zelfs dat ontbrak. Dat hebben we tijdens de rust ook gezegd. We zijn dan met de juiste ingesteldheid uit de kleedkamers gekomen, en ik denk dat de tweede helft volledig voor ons was."

"Waarom die mentaliteit er in de eerste helft niet was, kan ik moeilijk zeggen. Iedereen wist dat we die mentaliteit zouden moeten tonen. Het is jammer dat we dat in de eerste helft niet deden. Uiteindelijk hebben we nog voldoende kansen gehad om meer te scoren. Helaas is dat niet gelukt, maar ik denk dat we, gezien de eerste helft, tevreden moeten zijn met een punt. We zullen dus moeten blijven vechten tot de laatste wedstrijd."

Rabbi Matondo (Cercle Brugge): "We zijn allemaal teleurgesteld over het resultaat. Een punt tegen een sterke tegenstander als Genk is nochtans mooi, maar we hebben het gevoel dat er meer in zat. We hadden ook genoeg kansen om te winnen, dus is het jammer dat we niet de drie punten hebben kunnen pakken."



"De top acht halen wordt nu zeer moeilijk, maar je weet nooit. Qua mentaliteit zit het in elk geval goed bij ons: altijd vechten en blijven pushen. Dat gaan we ook in de laatste vier wedstrijden blijven doen, en wie weet zit het er dan toch nog in."