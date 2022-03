Anderlecht komt pas na de rust onder stoom tegen KV Oostende

Anderlecht - KV Oostende in een notendop:

Verschaeren en Raman stellen zege pas in slotfase veilig

Winst voor Union, Club Brugge én Antwerp. Met de hete adem van Gent in zijn nek kon Anderlecht niet achterblijven. Maar in een bijzonder flauwe eerste helft oogde paars-wit inspiratieloos en vermoeid. De onzuiverheden stapelden zich op.



Oostende bleef moeiteloos overeind en prikte af en toe goed tegen. Welgeteld één keer kwam Anderlecht dicht bij een goal, maar Kouamé liet de uitgelezen kans liggen. Een onverstoorbare duif op het veld was nadien zowat het spannendste dat er te beleven viel.



Kort na de rust haalde Refaelov de druk van de ketel bij paars-wit. Een één-twee met Zirkzee kwam er niet zoals bedoeld uit, maar de bal viel in de kluts wel voor de voeten van Refaelov en die maakte het van dichtbij koelbloedig af.



Anderlecht slaagde er nadien niet in om de bal vast te houden en zo bleef het spannend. Pas in het slotkwartier kreeg Oostende het lastig. Urhoghide kon met een ultieme tackle nog net de bal afsnoepen van de doorgebroken Kouamé. Een treffer van Raman werd dan weer afgekeurd voor buitenspel.



Pas 12 minuten voor het einde had Anderlecht zijn schaapjes op het droge. Na een knappe één-twee met Kouamé tikte Verschaeren de 2-0 door de benen van Scherpen en amper 4 minuten later stond het al 3-0. Invallers Amuzu en Raman vonden elkaar en die laatste mikte de bal in één tijd netjes in doel.