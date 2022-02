Frustrerende avond voor Anderlecht in Leuven: het eindigt met 10 man en 1 punt

OH Leuven - Anderlecht in een notendop:

Tumultueuze eerste helft levert geen goals op

Zich steviger in de top 4 nestelen na het puntenverlies van KV Mechelen, de kloof met Union een beetje verkleinen én Club Brugge en Antwerp extra onder druk zetten. Aan motivatie kon het Anderlecht vanavond niet ontbreken, maar toch was het OH Leuven dat een pak feller aan de wedstrijd begon.



Van Crombrugge moest Anderlecht in de eerste minuten zelfs tot twee keer toe behoeden voor een vroege achterstand. Eerst pareerde hij een poging van de doorgebroken Maertens en op een hoekschop pakte hij uit met een schitterende reflex op een kopbal van Özkacar. De reactie van Anderlecht bleef niet uit, een afstandsschot van Gomez strandde op de paal.



Een heerlijk wedstrijdbegin, het was smullen voor de toeschouwers. Helaas werd het plots heel stil toen één van die toeschouwers moest gereanimeerd worden. Scheidsrechter Lambrechts legde de wedstrijd meteen stil. De supporter werd naar het ziekenhuis afgevoerd en na een onderbreking van bijna een halfuur werd de wedstrijd hervat.



Anderlecht kreeg de motor het best weer op gang en duwde OHL achteruit. Bijna leverde dat ook een voorsprong op. Runarsson stond pal op een schot van Zirkzee, maar was kansloos bij de herneming van Verschaeren. Die stond evenwel buitenspel en dus ging het feest na tussenkomst van de VAR niet door voor paars-wit.