Fan die gereanimeerd werd tijdens OHL-Anderlecht nog steeds in ziekenhuis

De aanwezige hulpdiensten snelden ter plekke om de getroffen persoon ter hulp te snellen. Het spel lag daardoor ook een halfuur stil. "Ik hoop dat de persoon in kwestie in orde is", vertelde Wesley Hoedt na de wedstrijd.

"Ik hoop dat er niets ernstig aan de hand is. Dat wens je natuurlijk niemand toe. Mensen komen naar hier om gezellig naar het voetbal te kijken. Dan wil je natuurlijk niet dat zoiets gebeurt. Dat grijpt je wel aan."

Siebe Schrijvers trad Hoedt bij. "Ik hoop dat alles goed is met die meneer of mevrouw. Dat is het belangrijkste deze avond", vertelde de speler van OH Leuven.