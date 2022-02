Efficiënt STVV smeert Kortrijk een 3e nederlaag op rij aan

Het zit erop! Kortrijk lijdt op eigen veld een 1-3-nederlaag tegen STVV en incasseert zo zijn derde nederlaag in een week tijd. STVV zit nu nog wat comfortabeler in de middenmoot en kan uitkijken naar een zorgeloos seizoenseinde.

86'

tweede helft, minuut 86. Hayashi beslist de wedstrijd. Delle duwt een voorzet van Klauss ongelukkig in de voeten van Hayashi, die de 1-3 van dichtbij in doel kan glijden. Wedstrijd gespeeld, Kortrijk is op weg naar zijn derde nederlaag in nauwelijks een week tijd. .