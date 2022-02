Genk geeft de achtervolging nog niet op na makkelijke zege tegen Essevee

Racing Genk - Zulte Waregem in een notendop:

Govea helpt Genk aan verdiende voorsprong

Ito en Bongonda op de bank en in totaal liefst 7 wissels in de basis. Het was een flink gewijzigd Genk dat 2 weken na de zure nederlaag tegen Union eindelijk nog eens aan de bak moest. Voor Genk was het na 2 uitgestelde wedstrijden even zoeken naar het goede ritme, maar gaandeweg trok de thuisploeg het laken naar zich toe.

Op het kwartier opende Onuachu de score na een knappe borstcontrole, maar de goal werd afgekeurd voor een wel zeer lichte duw in de rug van Seck. Op het halfuur zat het de Gouden Schoen opnieuw niet mee. Oyen schilderde een hoekschop perfect op het hoofd van de spits, maar die zag zijn kopbal op de paal stranden.

Onuachu bleef het proberen. In de draai op aangeven van Paintsil. Rakelings voorlangs. Pech voor Genk dus, maar tien minuten voor de rust zat het de thuisploeg ook eens mee. Oyen ontbond zijn duivels op links en zijn lage voorzet werd door Govea ongelukkig in eigen doel gewerkt.

Zulte Waregem kwam er niet aan te pas en ontsnapte kort voor de rust aan de 2-0. Thorstvedt pakte van dichtbij uit met een knappe volley, Bossut hield de bezoekers met een al even knappe reflex in de wedstrijd.