KAA Gent geeft Club Brugge nieuwe tik in titelstrijd, rood voor Lang en Balanta in verhitte slotfase

12 punten. Dat is de nieuwe kloof tussen Club Brugge en Union na een stunt van KAA Gent op bezoek in Jan Breydel. Andrew Hjulsager en Tarik Tissoudali brachten de efficiënte Buffalo’s op een dubbele voorsprong, de aansluitingstreffer van Charles De Ketelaere kwam te laat. Noa Lang (voor protest?) en Eder Balanta (zijn tweede geel) kregen nog rood in een verhitte slotfase.