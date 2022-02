Charleroi springt (even?) over Anderlecht naar vierde plaats na overwinning tegen Seraing

De wedstrijd zit erop. In de 2e helft wist Heymans de score nog te verdubbelen. 3 minuten na zijn wissel besliste hij de wedstrijd. Charleroi doet een uitstekende zaak en springt over Anderlecht naar plek 4.

3' extra. De wedstrijd is gespeeld, maar we krijgen nog 3 minuten extra tijd. Seraing is al een tijdje niet meer in staat om iets te forceren. . tweede helft, minuut 90.