Ook Antwerp kan Union niet afremmen: uitgekookte leider wint de topper op de Bosuil

Antwerp - Union in een notendop:

Topschutter Undav slaat twee keer toe na de rust

Antwerp en Union serveerden een aangenaam kijkstuk op de Bosuil, en daar hadden vooral de bezoekers een groot aandeel in. De eerste kans van de match was nog wel voor Antwerp, met een vluchtschot van Verstraete, maar daarna nam de competitieleider het commando over.

Union combineerde vlotjes doorheen de linies en deed Antwerp naar adem happen. Undav was drie keer dicht bij de openingsgoal, zijn gevaarlijkste poging trof de paal. Ook Lazare en Teuma kregen nog uitstekende kansen voorgeschoteld, maar Antwerp overleefde als bij wonder.

Meteen na de pauze moest Antwerp dan toch het hoofd buigen. Undav stond op de juiste plaats om een voorzet van François naast Butez in doel te duwen, 0-1. De reactie van Antwerp stelde al bij al weinig voor: een vlam van Nainggolan en een wilde uithaal van Miyoshi.

Een kwartier voor tijd maakte het koningskoppel van Union het helemaal af, Vanzeir schotelde spitsbroeder Undav zijn tweede van de avond voor. 0-2, het sprookje van Union blijft duren. De Brusselaars zijn na het succesvolle vierluik tegen de topclubs meer dan ooit titelkandidaat.