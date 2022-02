Brussel boven dit weekend: Anderlecht herpakt zich tegen Eupen

Fase per fase

Fase per fase

90+3' tweede helft tweede helft, minuut 93 match afgelopen

90+3' tweede helft, minuut 93. Einde. Eupen hielp Anderlecht in het zadel met twee vroege cadeautjes. Even deden de bezoekers mee, maar na de omhaal van Zirkzee was de wedstrijd beslist. Raman dikte erg laat nog aan. . Einde Eupen hielp Anderlecht in het zadel met twee vroege cadeautjes. Even deden de bezoekers mee, maar na de omhaal van Zirkzee was de wedstrijd beslist. Raman dikte erg laat nog aan.

90+1' Bijna afgelopen. Er komen maar twee minuten bij. Dat is genoeg. . tweede helft, minuut 91. Bijna afgelopen Er komen maar twee minuten bij. Dat is genoeg.

89' Deze leek netjes ingestudeerd. tweede helft, minuut 89. Deze leek netjes ingestudeerd.

88' tweede helft, minuut 88. Toch nog 4-1. Een twijfelachtige hoekschop voor Anderlecht valt precies juist voor Raman. De invaller kan van erg dichtbij raak koppen en plaatst zo een bescheiden orgelpunt. . Toch nog 4-1 Een twijfelachtige hoekschop voor Anderlecht valt precies juist voor Raman. De invaller kan van erg dichtbij raak koppen en plaatst zo een bescheiden orgelpunt.

88' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 88 door Benito Raman van Anderlecht. 4, 1. goal Anderlecht KAS Eupen einde 4 1

86' tweede helft, minuut 86. Kompany haalt Kana uit de vergeetput. Ook Amuzu valt nog in. . Kompany haalt Kana uit de vergeetput. Ook Amuzu valt nog in.

85' tweede helft, minuut 85. Vervanging bij Anderlecht, Francis Amuzu erin, Yari Verschaeren eruit wissel Yari Verschaeren Francis Amuzu

85' tweede helft, minuut 85. Vervanging bij Anderlecht, Marco Kana erin, Majeed Ashimeru eruit wissel Majeed Ashimeru Marco Kana

85' tweede helft, minuut 85. Raman en Ashimeru boren zich er op de kleine ruimte net niet door. Gomez kan uiteindelijk uithalen, maar zijn volley zeilt een dikke meter over de lat. . Raman en Ashimeru boren zich er op de kleine ruimte net niet door. Gomez kan uiteindelijk uithalen, maar zijn volley zeilt een dikke meter over de lat.

83' tweede helft, minuut 83. Als we goed tellen, heeft Anderlecht in de tweede helft niet één keer tussen de palen geschoten. Dat is toch teleurstellend. . Als we goed tellen, heeft Anderlecht in de tweede helft niet één keer tussen de palen geschoten. Dat is toch teleurstellend.

82' tweede helft, minuut 82. Vervanging bij KAS Eupen, Giannis Konstantelias erin, Stef Peeters eruit wissel Stef Peeters Giannis Konstantelias

80' tweede helft, minuut 80. Eindelijk begint Eupen in zichzelf te geloven. Kunnen de Oostkantonners er nog een spannend slot van maken? . Eindelijk begint Eupen in zichzelf te geloven. Kunnen de Oostkantonners er nog een spannend slot van maken?

77' Anderlecht speelt een beetje laks na de rust. tweede helft, minuut 77. Anderlecht speelt een beetje laks na de rust.

76' Reflex! Een vrije trap van Peeters wijkt af in de muur. Van Crombrugge reageert als een kat en duwt de bal weg. In de rebound roepen ze bij Eupen om handspel, maar daar is niks van aan. . tweede helft, minuut 76. Reflex! Een vrije trap van Peeters wijkt af in de muur. Van Crombrugge reageert als een kat en duwt de bal weg. In de rebound roepen ze bij Eupen om handspel, maar daar is niks van aan.

73' tweede helft, minuut 73. Het is eigenlijk een overbodige tweede helft. Tom Boudeweel. Het is eigenlijk een overbodige tweede helft. Tom Boudeweel

72' tweede helft, minuut 72. Zirkzee en Kouamé maken plaats voor Raman en Stroeykens. Ook bij Eupen krijgen we met Alloh en N'Dri twee nieuwe namen. . Zirkzee en Kouamé maken plaats voor Raman en Stroeykens. Ook bij Eupen krijgen we met Alloh en N'Dri twee nieuwe namen.

71' tweede helft, minuut 71. Vervanging bij Anderlecht, Mario Stroeykens erin, Joshua Zirkzee eruit wissel Joshua Zirkzee Mario Stroeykens

71' tweede helft, minuut 71. Vervanging bij Anderlecht, Benito Raman erin, Christian Kouamé eruit wissel Christian Kouamé Benito Raman