Cercle-spelers doen hun debuterende coach driepunter cadeau in Kortrijk

KV Kortrijk - Cercle Brugge in een notendop:

Opvallend: Ondanks de trainerswissel, kwam Cercle Brugge met exact dezelfde 11 - als in de vorige competitiewedstrijd - uit de kleedkamer.

Thalhammer op queeste in Kortrijk

Vandaag kreeg het Oostenrijkse bewind alvast een uitgelezen kans om de groen-zwarte harten te annexeren. Een triomf in de West-Vlaamse derby zou een belangrijke stap in het rouwproces rond het heimelijke ontslag van Yves Vanderhaeghe betekenen.

Het was hard tegen onzacht in het Guldensporen Stadion.

Matondo schenkt strijdlustig Cercle 6 op 6

Cercle zag die strijdlust ook al relatief snel met een doelpunt beloond worden. De kwieke Matondo zaaide de volledige wedstrijd lang vertwijfeling en onrust in de Kortrijkse-defensie. Op het half uur ook met succes: hij rolde eigenhandig 5 roodhemden op alvorens de 1-0-ruststand vast te leggen.

Een schoonheidswedstrijd zal de partij niet winnen. Maar zoals het een West-Vlaamse derby betaamt, werden de 90 minuten gekleurd door een stevige strijd. De drassige grasmat in het Guldensporen Stadion zou beklad worden met tackle-afdrukken.

Geen gulden sporen, wel groene grinta in de slag bij Kortrijk.

Ook na de rust voegde de uitploeg de daad bij het woord van hun nieuwe trainer. Met “powerplay” en “hoge druk” - wat Cercle eigenlijk al weken kenmerkt - voetbalde het in de openingsfase de beste kansen bij elkaar. Maar na 75 minuten was de marge nog steeds klein.



Al dat hard labeur zou zijn tol toch moeten eisen bij Cercle, zou u kunnen denken? Maar niets was minder waar: in het laatste half uur kreeg het tot 3 keer toe de kans om de doodsteek toe te dienen. Enkel de onvermijdelijke Matondo slaagde er na een mooie combinatie in om de 2-0-eindscore op het bord te etaleren.

Ondanks het gezichtsverlies aan de top bij Cercle, toonde de ploeg vandaag dus geen ander gelaat . Ook tegen hun West-Vlaamse buren charmeerde het met strijdlust en energiek voetbal.