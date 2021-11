Dartel Union viert opnieuw feest en trakteert Charleroi op bolwassing

Union - Charleroi in een notendop:

Charleroi dat buitenshuis met lege handen achterblijft, dat was dit seizoen nog niet gebeurd. Het team van Edward Still was met 3 gelijke spelen en 3 overwinningen buitenshuis ongeslagen. Union heeft die reeks dus afgebroken.

Union rolt Charleroi op in 10 zinderende minuten

De eerste selectie van Dante Vanzeir voor de Rode Duivels én van Kaoru Mitoma voor de Japanse nationale ploeg onderstreepte het afgelopen week nóg eens: Union beleeft gouden tijden. De competitieleider wou thuis tegen Charleroi op die wolk blijven zweven en trok meteen in de aanval. Na amper 2 minuten mikte Undav al een bal in het zijnet.

De toon was gezet, al kon Union het overwicht aanvankelijk moeizaam omzetten in doelgevaar. Pas voorbij halfweg de eerste helft liet Nielsen Charleroi even schrikken met een knap afstandsschot dat nipt naast ging.

Op het halfuur was het wél raak voor de thuisploeg. Vanzeir liet aan de eerste paal een voorzet van Teuma passeren en zo kon zijn spitsbroeder Undav aan de tweede paal de openingstreffer in doel werken. Union had zijn verdiende voorsprong te pakken.

De 1-0 was het startsein van 10 dolle Union-minuten. Na een aanval om in te kaderen stond het amper 5 minuten na de openingsgoal al 2-0. Vanzeir lanceerde Nielsen op rechts, de Deen bracht Nieuwkoop met een heerlijk tikje alleen voor Koffi en de Nederlander zette de kers op de taart.

Vijf minuten later kreeg Charleroi een nieuwe tik. De paal én Koffi stonden in de weg op een kopbal van Burgess, maar in de herneming kon Undav van dichtbij wél scoren. Buitenspel oordeelde ref Laforge, geldig doelpunt zei de VAR na grondige inspectie: 3-0 dus.