Leider Union komt met de schrik vrij in Eupen na 5 woelige minuten, match even stilgelegd

Eupen Union kort samengevat:

Efficiënt Union geeft Eupen al snel het nakijken

Union lag intussen op de loer om elke foutje van de tegenstander af te straffen en die aanpak loonde op het halfuur: balverlies achterin bij Eupen en twee tellen later lag de 0-2 in het mandje. Himmelmann had geen verhaal tegen het botsende afstandsschot van Teuma.

Union had geen behoefte aan een studieronde en trok meteen ten aanval. Mitoma, na zijn hattrick van vorige week voor het eerst in de basis, versierde al na 6 minuten een penalty na een duwtje van Nuhu. Undav faalde niet vanaf elf meter en zette Union zo al vroeg in een zetel.

Drie goals en spelonderbreking in slotkwartier

Het spelbeeld veranderde amper na de rust. Eupen had de bal en probeerde tevergeefs een opening te forceren, Union wachtte geduldig af om te dreigen in de omschakeling. Alleen lag het tempo lager dan in de eerste helft, en ook het aantal kansen bleef beperkt.

Pas in het slotkwartier brak de wedstrijd helemaal open. Kayembe bracht Eupen weer in de match met een geweldige individuele goal, drie minuten later scoorde Agbadou in de kluts zowaar de 2-2: Union was in een paar minuten tijd zijn voorsprong helemaal kwijt.

Maar Eupen was amper uitgefeest, of het moest alweer achtervolgen. Met enkele uitstekende tikken speelde Union de thuisdefensie helemaal uit elkaar, Nielsen werkte beheerst af: 2-3.

In het tumult na de goal kreeg Union doelman Moris een paar aanstekers naar het hoofd gegooid. De ref legde de wedstrijd meteen stil voor 10 minuten, net als vrijdag al bij Seraing-Charleroi. Na de onderbreking volgde nog een fameus slotoffensief van Eupen, maar Union overleefde de stormloop en boekte zo zijn achtste overwinning van het seizoen.