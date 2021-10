Cercle en Standard delen punten, Bodart redt Rouches met knappe saves

Denkey probeert het van heel ver, maar er zit te weinig kracht in het schot. De bal hobbelt naast.

tweede helft, minuut 92. Denkey probeert het van heel ver, maar er zit te weinig kracht in het schot. De bal hobbelt naast. .

Cercle heeft nog 4 minuten om zijn eerste thuiszege te pakken. Of heeft Standard nog een slotoffensief in petto?

4 minuten extra. Cercle heeft nog 4 minuten om zijn eerste thuiszege te pakken. Of heeft Standard nog een slotoffensief in petto? . tweede helft, minuut 90.

Siquet dropt een vrije trap in het pak. Didillon lost de bal, maar wordt aangelopen door Tapsoba en krijgt de fout mee.

tweede helft, minuut 89. Siquet dropt een vrije trap in het pak. Didillon lost de bal, maar wordt aangelopen door Tapsoba en krijgt de fout mee. .

Als er één ploeg verdient te winnen, is het Cercle wel. Millan trekt de bal achteruit tot bij Lopes, maar diens kopballetje vliegt recht op Bodart af.

tweede helft, minuut 83. Lopes op Bodart! Als er één ploeg verdient te winnen, is het Cercle wel. Millan trekt de bal achteruit tot bij Lopes, maar diens kopballetje vliegt recht op Bodart af. .

80'

tweede helft, minuut 80. Nog tien minuten. We duiken de laatste tien minuten in. Yves Vanderhaeghe heeft nog altijd niet gewisseld, bij Standard hebben we invaller Carcela nog nauwelijks gezien. .