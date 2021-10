LIVE: Speelt Club op de Bosuil opnieuw de pannen van het dak?

10' Mignolet gaat goed plat! Balikwisha krijgt de bal listig tot bij Gerkens in de zestien. Die controleert en trapt laag richting korte hoek, maar Mignolet gaat prima plat om de bal in hoekschop te werken! De eerste kans is er een voor de thuisploeg. . eerste helft, minuut 10. Mignolet gaat goed plat! Balikwisha krijgt de bal listig tot bij Gerkens in de zestien. Die controleert en trapt laag richting korte hoek, maar Mignolet gaat prima plat om de bal in hoekschop te werken! De eerste kans is er een voor de thuisploeg.

7' eerste helft, minuut 7. Benson kan vanop rechts rustig kiezen of hij zijn voorzet zichting Gerkend, De Laet of Frey mist, maar de kleien dribbelaar gaat onbegrjipelijk voor eigen succes. Daar zal Mignolet alvast niet over klagen, want hij kan makkelijk klemmen. .

5' eerste helft, minuut 5. Vanaken is maar niet van de bal te zetten en dat levert enkele tellen later ook een eerste Brugse hoekschop op. Die valt midden in het pak, waar een halve worstelpartij aan de gang blijkt, maar dat levert geen gevaar op. .

3' eerste helft, minuut 3. Benson trapt de bal aan de achterijn via Hendry in hoekschop. De Antwerp-supporters zijn met elke gewonnen bal hoorbaar tevreden. Al verdwijnt die hoekschop in de veilige handen van Mignolet. .

3' Gele kaart voor Clinton Mata van Club Brugge tijdens eerste helft, minuut 3 Clinton Mata Club Brugge

2' eerste helft, minuut 2. Mata krijgt meteen geel. Scheids Nathan Verboomen lijkt geen makkelijke middag tegemoet te gaan. Van der Brempt krijgt de overtreding niet mee, waarna Mata zich enigszins lijkt te revancheren voor zijn ploegmaat. De Angolees krijgt er meteen geel voor. .

2' eerste helft, minuut 2. Club opent de wedstrijd onder luid boegeroep. Het duurt welgeteld 23 seconden voor Noa Lang een eerste keer neergaat, maar Pieter Gerkens leek in dat duel niet te veel verkeerd te doen. .

1' eerste helft, minuut 1. De bal rolt op de Bosuil! Antwerp en Club trappen de Belgische voetbalzondag op gang! Gaat het dak er straks af in de Bosuil of keert Club met de volle buit huiswaarts? .



1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

13:16 vooraf, 13 uur 16. Wie heeft zware Europese benen? Zowel Antwerp als Club speelden eerder deze week al Europees. Club ging in eigen huis hard onderuit tegen het sterrenensemble van Manchester City, terwijl Antwerp de heksenketel van Fenerbahce verliet met een punt. Het grote verschil is dat Club al twee dagen eerder én in eigen huis speelde. Geeft dat de bezoekers een handig voordeel? Dit seizoen verloor geen van beide teams trouwens een competitiewedstrijd vlak na een Europees duel. .

13:07 Vanaken speelt graag tegen Antwerp ... maar niet op verplaatsing. Wie altijd lijkt uit te kijken naar een duel tussen Antwerp en Club, is Hans Vanaken. De metronoom van de bezoekers speelde in blauw en zwart al 14 keer tegen Antwerp. In die 14 duels scoorde Vanaken 4 keer en leverde hij ook nog eens 3 assists af. Toch is er één grote maar, want geen enkele van die doelpunten of assists viel op de Bosuil. . vooraf, 13 uur 07.

12:54 vooraf, 12 uur 54. Wordt Union straks alleen leider? Club en Antwerp draaien - bij momenten op spaarstand - vlotjes mee boven in het klassement. Daardoor kan Antwerp met een thuiszege zelfs over de landskampioen naar de tweede plek springen, waardoor Union ook alleen leider zou worden. Wint Club? Dan delen zij de leiding met de Brusselaars. .

12:47 Club voelt zich thuis in 't stad. Antwerp - Club is een geweldige affiche, maar wel een waar ze in Deurne-Noord niet meteen naar uitkijken. De laatste 20 jaar kon Antwerp welgeteld één keer in eigen huis winnen van de bezoekers uit Brugge. Die zege is gelukkig voor Antwerp nog redelijk recent, maar in 2019 won het wel dankzij een doelpunt van Mbokani en een own goal van Mignolet. Wie neemt de rol van scherpschutter vandaag op zich? . vooraf, 12 uur 47.

Die zege is gelukkig voor Antwerp nog redelijk recent, maar in 2019 won het wel dankzij een doelpunt van Mbokani en een own goal van Mignolet. Wie neemt de rol van scherpschutter vandaag op zich?

12:28 vooraf, 12 uur 28. Ook Priske wisselt na een Europees duel. 3 wijzigingen bij Antwerp in vergelijking met het Europese duel. Bataille en Samatta zijn naar de bank verhuisd, Fischer ontbreekt. Engels, Manuel Benson en Balikwisha krijgen een kans vanaf de aftrap. .

12:23 vooraf, 12 uur 23. Vormer start bij Club. In de Champions League krijgt Ruud Vormer dit seizoen het statuut van invaller, maar in de competitie rekent Clement wel op hem. Vorige week scoorde hij twee keer tegen Kortrijk en de Nederlander start nu ook in de topper op Antwerp. Rits zit op de bank. Ook Kamal Sowah kijkt toe vanop de bank. Het is Van der Brempt die een basisplaats krijgt. .

Ook Kamal Sowah kijkt toe vanop de bank. Het is Van der Brempt die een basisplaats krijgt.

