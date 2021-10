Intense strijd tussen Antwerp en Club levert geen winnaar op, beide ploegen eindigen met 10

Ritchie De Laet (Antwerp): "Het was een beetje op en neer. Ik denk dat zij wat halve kansen gehad hebben en dan die bal die ik van de lijn haal. Bij ons ontbrak de laatste pass vaak en als Yusuf iets sneller was, stond hij ook alleen voor Mignolet, die op het einde nog uitpakt met een geweldige redding. Vorige keer stond ik op links, vandaag op rechtsback, maar ik probeer gewoon mijn steentje bij te dragen. Waar ik sta, maakt niet uit, zolang ik maar speel."

Pieter Gerkens (Antwerp): "In de eerste helft was er wat meer mogelijk voor ons. In de tweede helft was het dan eerder overleven, ook met het uitvallen van Birger Verstraete, die belangrijk is voor de stabiliteit in onze ploeg. Daardoor moest ik ook meer verdedigen en is dat niet meteen mijn sterkste kant. Bij de kopkans van Seck was ik al aan het juichen, maar jammer genoeg heeft Club een goeie doelman staan."

Hans Vanaken (Club): "Ik denk dat we meer aanspraak maakten op de overwinning. De eerste helft was vrij gesloten, maar na de rust kwamen we erdoor, waren we voetballend beter en kwamen we makkelijker tot kansen. Misschien geen grote, uitgespeelde kansen, behalve dan die van Charles De Ketelaere. Bij de gelijkmaker staan we daar met veel volk en dat is het hopen dat die bal goed valt. Die bal komt dan in mijn voeten en dat was het niet moeilijk om die binnen te trappen."

Simon Mignolet (Club): "Het was belangrijk om niet te verliezen vandaag en mijn redding op het einde levert ook een punt op. We verdienden ook niet te verliezen en waren de betere ploeg, zonder uitgespeelde kansen te hebben. Nu is 1-1 waarschijnlijk een terecht resultaat. Bij het doelpunt valt de bal binnen omdat ik te veel kracht tegen die bal zet. Als ik die minder raak, gaat die bal over."