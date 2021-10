Union en Seraing mogen tonen wie de beste promovendus is

15:38

vooraf, 15 uur 38. Mazzu brengt Lazare en Van Der Heyden aan de aftrap. Het team van Felice Mazzu draait goed en dat is zelfs een klein understatement. Toch voert hij twee wijzigingen door in het elftal dat overtuigend won bij Cercle. Marcq en Bager werden toen tijdens de rust gewisseld en moeten nu toekijken vanop de bank. Lazare en Van Der Heyden, twee weken geleden invallers, nemen hun plek in. .