OHL maakt dankbaar gebruik van 10 (!) minuten bonus tegen Standard

Standard - OHL in een notendop:

Standard juicht in kansarme eerste helft

Spectaculair aanvalsspel leverde dat niet meteen op, maar dat was ook bij OHL niet het geval. Wanneer de bal toch eens voorin raakte, werd er geen ploegmaat bereikt of werd een halfslachtige poging zonder enig probleem gekeerd. Afstandsschoten van de bezoekers belandden in de veilige handen van Bodart en ook Romo moest geen heldhaftige reddingen uit zijn mouw schudden.

Bij Standard waren alle ogen gericht op Luka Elsner. De Sloveen ontbond zijn contract in Kortrijk om in de Luikse dug-out te staan en toverde meteen enkele verrassende namen uit zijn hoed. Dussenne en Carcela zaten onder Leye nooit in de selectie, maar verschenen respectievelijk in de basis en op de bank. Voorin kreeg Klauss dan weer het gezelschap van Dragus en Tapsoba, voordien ook vaak over het hoofd gezien.

OHL verpest het Luikse feestje in minuut 99

Na de pauze moest er uit een ander vaatje getapt worden, zeker bij de bezoekers. En toch was het Standard dat als beste uit de startblokken schoot. Romo moest al snel aan de bak na een schot van Bastien, maar een minuut later zag de Venezolaan er minder goed uit bij een actie van Dragus. Die kon de bal nog net beroeren voor de aanstormende Keita, waarna Romo de bal net naast zich in doel zag hobbelen.



Na de 2-0 had Dragus de smaak helemaal te pakken en amper twee minuten later had de Roemeen de bal opnieuw in het mandje gelegd. De lijnrechter had buitenspel opgemerkt, maar dat zou de VAR even snel nakijken. Dat nakijken duurde uiteindelijk zeven lange minuten en de conclusie luidde dat de lijnrechter gelijk had: wel buitenspel, geen 3-0.



Toen Dewaest zijn aansluitingstreffer niet in doel, maar tegen de lat zag belanden, leek Standard lang op weg naar een deugddoende zege, al beslisten 10 minuten toegevoegde tijd daar anders over. De geweldige pegel van Mercier in minuut 96 bezorgde Standard knikkende knieën en de gelijkmaker van Kaba in minuut 99 haalde het slechtste in de Standard-fans naar boven.



Een voetzoeker vlak naast OHL-doelman Romo was het signaal voor scheidsrechter Van Damme om de wedstrijd te beëindigen. Standard geeft zo drie gouden punten uit handen in een waanzinnig slot en ook Standard-coach Luka Elsner kent zo een debuut met een wrange nasmaak.