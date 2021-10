LIVE: Tissoudali trapt Gent op voorsprong na resem missers van Depoitre

Fase per fase

45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

45+2' eerste helft, minuut 47. Rust. AA Gent leidt bij de rust met 1-0. Depoitre dwong een handvol kansen de nek om, Tissoudali scoorde wel in de rebound na een licht toegekende penalty. Eupen was helemaal nergens in de eerste helft.



43' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 43 door Tarik Tissoudali van KAA Gent. 1, 0. goal KAA Gent KAS Eupen rust 1 0

42' Gemiste strafschop tijdens eerste helft, minuut 42 door Julien De Sart van KAA Gent. penalty gemist KAA Gent KAS Eupen rust 0 0

42' eerste helft, minuut 42. Tissoudali doet het in de rebound! Himmelmann stopt de elfmeter van De Sart, maar Tissoudali is goed gevolgd om de rebound binnen te duwen: 1-0 voor AA Gent! Over de penalty valt te discussiëren, maar dat de voorsprong verdiend is, staat buiten kijf.

41' Gele kaart voor Stef Peeters van KAS Eupen tijdens eerste helft, minuut 41 Stef Peeters KAS Eupen

40' eerste helft, minuut 40. Penalty voor AA Gent! Bezoes gaat neer in de zestien meter na licht contact van Peeters, Laforge wijst naar de stip: penalty! Het is heel licht, maar de VAR grijpt niet in.

39' eerste helft, minuut 39. Eupen raakt niet in de zone van de waarheid, het komt zelfs amper op de helft van AA Gent. Tom Boudeweel op Radio 1.

37' eerste helft, minuut 37. Het blijft eenrichtingsverkeer naar de goal van Himmelmann. Een kopballetje van Depoitre vormt geen probleem voor de doelman.

30' Gele kaart voor Bruno Godeau van KAA Gent tijdens eerste helft, minuut 30 Bruno Godeau KAA Gent

28' eerste helft, minuut 28. Aiai, Depoitre. Hoe is het mogelijk? Depoitre wordt nog maar eens alleen voor doel gezet, maar ook nu is de afwerking ondermaats. De bal hobbelt naast, het publiek kan het niet geloven.

27' eerste helft, minuut 27. Samoise probeert het van ver, maar zijn schot wint te snel hoogte en eindigt in de tribunes.

26' eerste helft, minuut 26. Krijgt AA Gent straks weer het spreekwoordelijke deksel op de neus? Eupen schuift in elk geval op, maar kan voorlopig niet echt dreigen.

23' Gele kaart voor Isaac Nuhu van KAS Eupen tijdens eerste helft, minuut 23 Isaac Nuhu KAS Eupen

19' eerste helft, minuut 19. Het moet altijd minstens 1-0 of 2-0 zijn voor AA Gent. Wat mist Depoitre hier allemaal? Tom Boudeweel op Radio 1.

17' eerste helft, minuut 17. Depoitre blijft missen. Depoitre blijft maar kansen missen! Dit was de grootste tot nu toe: na geknoei van Poulain komt Depoitre oog in oog met Himmelmann, maar nu trapt hij recht op de doelman.