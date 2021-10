0 op 6 voor Genk: Onuachu mist tot 2x toe een penalty, Charleroi prikt wél dodelijk

Bryan Heynen (Genk): "Dit komt hard aan. Zeker omdat we een degelijke 1e helft speelden. We waren op sommige momenten te egoïstisch. Dat we niet op voorsprong kwamen, is misschien onze doodsteek geweest. We wisten dat het hier moeilijk zou worden en in de 2e helft geven we het helemaal weg. Tegengoals slikken op stilstaande fases is iets dat te veel gebeurt. Dat kan een eigen leven gaan leiden. We hebben erover gesproken en op getraind. Het is zuur dat er weer een goal uit valt."



Hervé Koffi (Charleroi): "De 3 punten vandaag zijn een opluchting. Hier winnen was echt nodig. Voor de spelers, maar ook voor de supporters. Het kampioenschap is nog lang. Ik focus me nu op het kampioenschap. Ik probeer mijn ploeg zo goed mogelijk te helpen."



John van den Brom (coach Genk): "Elke wedstrijd die je verliest is vervelend. Dit is een wedstrijd die beslist wordt met momenten. In de 1e helft moet je met die kans van Ito op voorsprong komen. Ik denk dat Charleroi toen niet echt kansen heeft gehad."



"De eerste de beste corner in de 2e helft hebben we dat weer niet goed gedaan. Dat is iets dat ik de jongens aanreken. Je maakt daar afspraken over. In de 1e helft doen ze het goed, in de 2e niet. Dan kantelt de wedstrijd."



"Onuachu is onze vaste strafschopnemer. Vorig jaar heeft hij alles binnen getrapt en nu mist hij 2 keer na elkaar. Ik verlies liever na zo'n prachtige goal zoals die 2-0 dan na een doelpunt op stilstaande fase."