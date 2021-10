Beerschot jaagt op 1e zege: "Vooral geen gekke dingen doen"

10:00

vooraf, 10 uur . Beerschot-coach Torrente: "Spelers pikken mijn voetbalfilosofie op". Beerschot-Javier Torrente zag de voorbije weken progressie bij zijn team. "De groep heeft de laatste twee weken goed getraind. Ze beginnen mijn voetbalfilosofie op te pikken. Dat stemt me tevreden", zegt de Argentijn. "We moeten wedstrijd per wedstrijd blijven groeien. We moeten nu vooral geen gekke dingen doen en volgens ons plan blijven werken." .