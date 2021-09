Invallers Paintsil en Onuachu schenken Genk de zege in Limburgse derby

Sint-Truiden - Racing Genk in een notendop:

Suzuki verkoopt vertimmerd Genk een dreun

Voor de eerste Limburgse derby van het seizoen was het verschil tussen Sint-Truiden en Genk in het klassement niet bijster groot. De voorsprong van de blauwhemden bedroeg slechts één schamel puntje en het was afwachten hoe Genk voor de dag zou komen na een midweekse zege in Oostenrijk.



Vertimmerd, zo bleek, want Van den Brom stuurde maar liefst 7 nieuwe jongens de wei in. Daardoor leken de bezoekers de automatismen te missen om de Truiense muur af te breken. Oyen en Toma kwamen toch tot een schotje, maar Schmidt bedreigen? Dat zat er niet meteen in.





De thuisploeg beperkte zich ook allerminst tot verdedigen. Enkele minuten voor de rust schrok Genk op na een heerlijke Japanse combinatie van Suzuki, Hashioka en Hayashi, maar zelfs vanuit buitenspel kon die laatste zijn kopbal niet tussen de palen mikken.



Genk was gewaarschuwd, maar wanneer Hayashi diep in de toegevoegde tijd nog eens kon voorzetten vanop rechts, was het wel raak. Suzuki kon voor de neus van doelman Vandevoordt ongestoord koppen en met een rake buffelstoot zette hij de 1-0 op het bord.