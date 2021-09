Beerschot blijft ook na het ontslag van Peter Maes in hetzelfde bedje ziek

De schwalbe in het slot lag nog vers in het geheugen van Tom Pietermaat. "Mijns inziens schuif ik gewoon weg. Dat ga ik ook meteen aangeven. Dat je dan een gele kaart krijgt terwijl je fair play wilt promoten, dat is gewoon kinderachtig. Allemaal goed en wel dat er regels zijn, maar als je in de geest van het spel fluit, dan apprecieer je dat ik aangeef dat ik wegschuif."

Ook over de vroege tegengoals was de middenvelder van Beerschot duidelijk. "Ik denk dat het duidelijk is dat we niet wakker zijn bij die fases. Als je na vijf of zes minuten 2-0 achter staat... Dit gebeurt elke week. We moeten heel dringend uit die fouten gaan leren. Anders gaan we altijd achtervolgen en wordt het een moeilijk verhaal."

Na de rust kwam er wel een opflakkering. "Ik vind persoonlijk dat we een meer dan degelijke tweede helft spelen. We brachten veel beweging en durf aan de bal en konden het hen bij momenten moeilijk maken. Ik zeg niet dat we ongelofelijk veel uitgespeelde kansen hadden, maar als je die halve kansen beter uitspeelt, zit er veel meer in. We moeten ons optrekken aan die tweede helft."

Doemdenken wil Pietermaat nog niet doen. "We wisten vorige week al dat het moeilijk zou worden. Twee weken geleden en drie weken geleden ook al. Eigenlijk wisten we het al bij het begin van het seizoen. Het tweede jaar is het jaar van de bevestiging. Het is gewoon zaak om onze zwakke punten te analyseren en om te zetten. Dan gaan we hieruit komen. We moeten de rangen gesloten houden en positief blijven."