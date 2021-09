Efficiëntie brengt Eupen weer naast Club Brugge aan de leiding

Kayembe en Vanhoutte kleuren sprankelende eerste helft

Veel enthousiasme bij de Cercle-supporters in het Jan Breydelstadion, zij wilden hun team naar de eerste thuiszege van het seizoen schreeuwen. Cercle begon ook gretig, maar ontsnapte na nog geen 10 minuten aan de 0-1 toen Prevljak de paal trof.

Tien minuten later was het wél raak voor Eupen. Prevljak kroop dit keer in de rol van aangever en kopte een voorzet van Beck perfect door tot bij Kayembe. Die

bekroonde de fraaie aanval met een puike afwerking.

Eupen hield de teugels in handen, maar 10 minuten voor de rust kantelde de wedstrijd. De bezoekers kregen de bal niet goed weg na een knappe actie van Vitinho en Vanhoutte ramde de gelijkmaker in doel.

Beide ploegen kwamen kort voor de rust nog dicht bij een tweede goal. Himmelmann had een geweldige reflex paraat op een kopbal van Millan en aan de overkant moest Didillon zijn kunnen tonen op een knal van Prevljak.