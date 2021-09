Frey en Gerkens trekken Antwerp in slotkwartier over de streep tegen Seraing

Jordi Condom was na afloop streng voor zijn Seraing. “Ik ben niet tevreden over onze eerste helft. We hebben te veel respect getoond, terwijl we hier niks te verliezen hadden. De tweede helft liep het beter, ook al verloren we uiteindelijk.”

Vooral de manier waarop Seraing de gelijkmaker incasseerde zit de Seraing-trainer niet lekker. “Het tegendoelpunt van Frey was om te lachen, zo’n doelpunt mag je nooit incasseren. Ook bij het tweede doelpunt was er een gebrek aan agressiviteit. Dit is triest, want een overwinning hier had veel betekend voor Seraing en nu keren we met lege handen terug. We moeten altijd leren uit onze fouten, maar het is leuker om dat te doen terwijl je wint.”