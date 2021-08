LIVE: Kan invaller Kouamé de zorgen doen verdwijnen bij Anderlecht?

Daar is Kouamé opnieuw! De voorzet van Gomez mag er zeker zijn. Gelukkig voor Genk weten ze de bal nog licht te beroeren voor die op de knikker van Kouamé valt.

tweede helft, minuut 80. Daar is Kouamé opnieuw! De voorzet van Gomez mag er zeker zijn. Gelukkig voor Genk weten ze de bal nog licht te beroeren voor die op de knikker van Kouamé valt. .

Daar is Kouamé opnieuw! Nu ontwijkt hij een ondoordachte tackle van Lucumi. Alleen komt zijn teruglegger er net niet uit. De Ivoriaanse spits heeft vandaag in elk geval een betere indruk nagelaten dan Zirkzee.

tweede helft, minuut 79. Daar is Kouamé opnieuw! Nu ontwijkt hij een ondoordachte tackle van Lucumi. Alleen komt zijn teruglegger er net niet uit. De Ivoriaanse spits heeft vandaag in elk geval een betere indruk nagelaten dan Zirkzee. .

Anderlecht breekt snel uit met Amuzu op links. Alleen moet de jongeling even wachten op versterking. Die komt er met Kouamé, die de bal meteen tot bij Refaelov tikt. De Israeliër wordt het eindstation, want zijn schot wordt afgeblokt.

tweede helft, minuut 77. Anderlecht breekt snel uit met Amuzu op links. Alleen moet de jongeling even wachten op versterking. Die komt er met Kouamé, die de bal meteen tot bij Refaelov tikt. De Israeliër wordt het eindstation, want zijn schot wordt afgeblokt. .

Daarstraks trof hij de paal en nu is de lat de spelbreker! Harwood-Bellis springt hoog, heel hoog, maar ziet zijn kopbal uit elkaar spatten tegen de dwarsligger!

Harwoord-Bellis tegen de lat! Daarstraks trof hij de paal en nu is de lat de spelbreker! Harwood-Bellis springt hoog, heel hoog, maar ziet zijn kopbal uit elkaar spatten tegen de dwarsligger! . tweede helft, minuut 74.

Bij Genk is Trésor tussen de lijnen gekomen. En niet voor Thorstvedt, maar voor Eiting. Dat verraadt toch enige zin voor aanvallen bij John van den Brom.

tweede helft, minuut 73. Kan Trésor de wedstrijd openbreken? Bij Genk is Trésor tussen de lijnen gekomen. En niet voor Thorstvedt, maar voor Eiting. Dat verraadt toch enige zin voor aanvallen bij John van den Brom. .

Gomez doet het al beter dan zijn ploegmaat achterin, maar ook zijn poging gaat ettelijke meters naast. Harwood-Bellis was nog blijven hangen om dat schot eventueel te deviëren, maar de bal ging te hard en vooral niet zijn richting uit.

tweede helft, minuut 72. Gomez doet het al beter dan zijn ploegmaat achterin, maar ook zijn poging gaat ettelijke meters naast. Harwood-Bellis was nog blijven hangen om dat schot eventueel te deviëren, maar de bal ging te hard en vooral niet zijn richting uit. .

Hoedt wordt niet aangevallen op een meter of 30 van het Genkse doel. Zijn afstandsschot verraadt waarom: die afstand is voor Hoedt de groot om gevaarlijk te zijn.

tweede helft, minuut 71. Hoedt wordt niet aangevallen op een meter of 30 van het Genkse doel. Zijn afstandsschot verraadt waarom: die afstand is voor Hoedt de groot om gevaarlijk te zijn. .

Vincent Kompany grijpt nog eens in. Amuzu komt in de plek van Raman en ook Thelin staat klaar. Het zou ons niet verbazen mocht Refaelov naar de kant gehaald worden.

tweede helft, minuut 67. Kompany kiest voor extra vuurkracht. Vincent Kompany grijpt nog eens in. Amuzu komt in de plek van Raman en ook Thelin staat klaar. Het zou ons niet verbazen mocht Refaelov naar de kant gehaald worden. .

Ook Harwood-Ellis gaat op de bon omdat hij in een voorgaande actie rijkelijk te laat kwam bij Bongonda.

tweede helft, minuut 66. Ook Harwood-Ellis gaat op de bon omdat hij in een voorgaande actie rijkelijk te laat kwam bij Bongonda. .

Kouamé buffelt dwars door het Genkse middenveld en speelt de bal dan op het perfect moment in de loop van Raman. De pass is misschien wat hard, maar dit schot van Raman moet altijd binnen het doelkader zijn!

tweede helft, minuut 64. Raman vergeet het werk van Kouamé af te ronden! Kouamé buffelt dwars door het Genkse middenveld en speelt de bal dan op het perfect moment in de loop van Raman. De pass is misschien wat hard, maar dit schot van Raman moet altijd binnen het doelkader zijn! .

Ito stormt nog eens op rechts. De voorzet op Onuachu is prima, maar de hurkende Harwood-Ellis blokkeert zijn schot nog net met de hak.

tweede helft, minuut 62. Harwood-Bellis zit goed in de weg. Ito stormt nog eens op rechts. De voorzet op Onuachu is prima, maar de hurkende Harwood-Ellis blokkeert zijn schot nog net met de hak. .

Een handbalaanval van Genk leidt tot een schot vanuit de tweede lijn van Bongonda, maar Olsson en Hoedt staan samen prima in de baan van de bal.

tweede helft, minuut 61. Een handbalaanval van Genk leidt tot een schot vanuit de tweede lijn van Bongonda, maar Olsson en Hoedt staan samen prima in de baan van de bal. .

57'

tweede helft, minuut 57. Thorstvedt zet zich sterk door in het centrum en steekt de bal tot bij Arteaga op links. Die mikt zijn voorzet over Onuachu en Bongonda, waardoor Ito moet gaan koppen en dat is niet meteen zijn sterkste kant ... .