Gent heeft punten nodig tegen Anderlecht: "16e plek doet pijn aan de ogen"

Ons doel nu? Omhoog klimmen in het klassement. Het klinkt cliché, maar elke volgende wedstrijd is een finale. Elisha Owusu, AA Gent.

08:17 vooraf, 08 uur 17. Owusu: "Het is ondermaats". Ook Elisha Owusu snakt naar een zege tegen Anderlecht. "De 16e plek in het klassement doet pijn aan de ogen", zegt de verdedigende middenvelder van AA Gent. "Dit zowel voor ons, de staff, maar vooral voor de supporters. Het is ondermaats." "Je kan spreken van pech in enkele wedstrijden, maar we moeten ook naar onszelf kijken. Voetbal is meer dan spelen. Het is elke dag hard werken."



"Je kan spreken van pech in enkele wedstrijden, maar we moeten ook naar onszelf kijken. Voetbal is meer dan spelen. Het is elke dag hard werken."

20:28 vooraf, 20 uur 28. Wisselvallig Gent onder druk voor topper tegen Anderlecht op donderdag. Wisselvallig Gent onder druk voor topper tegen Anderlecht op donderdag

14:31 vooraf, 14 uur 31. Het is een belangrijke periode voor ons. Als we die doorstaan, kunnen we grote stappen zetten. Maar de competitie is dit jaar zo onvoorspelbaar, dat we geen grote uitspraken doen en ons gewoon concentreren op Gent. Vincent Kompany.

14:29 vooraf, 14 uur 29. Vincent Kompany lichtte kort zijn keuze voor de 34-jarige Nederlander Willem Weijs als nieuwe assistent toe.

14:29 vooraf, 14 uur 29. Anderlecht trekt coaches aan op dezelfde manier als spelers: jong en talentvol maar toch met wel wat ervaring. Dat is een goede mix. Willem Weijs is niet groen achter zijn oren. Hij is bereid om dag en nacht te werken. Vincent Kompany

14:27 vooraf, 14 uur 27. Op de persbabbel was Vincent Kompany op zijn hoede voor Gent. Een zondagswandeling wordt het zeker niet donderdagavond.

14:25 vooraf, 14 uur 25. Gent heeft een brede kern met ervaring die moet presteren. Dat maakt hen gevaarlijk. De punten blijven weg, maar het is te vroeg op het seizoen om conclusies te trekken. Vincent Kompany

14:22 vooraf, 14 uur 22. Het Referee Department was een andere mening toegedaan.

14:01 vooraf, 14 uur 01. VAR-debacle bij Gent. Gent ging op zijn beurt onderuit op het veld van Kortrijk. Een vroege penalty zorgde voor de beslissing. Na de wedstrijd hekelde Hein Vanhaezbrouck de VAR, die de afgekeurde gelijkmaker van Gent "een blunder" noemde.

13:58 vooraf, 13 uur 58. Anderlecht kan met vertrouwen Gent ontvangen. Anderlecht speelt heel wat topwedstrijden na elkaar. Afgelopen weekend trokken de mannen van Kompany nog naar de aartsrivaal in Luik. Daar was een zuinige overwinning genoeg voor 3 punten. Dat zorgde voor het nodige vertrouwen en rust in de kleedkamer bij paars-wit.

