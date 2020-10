Jess Thorup ziet eerste seizoenszege in rook opgaan na goal in 96e minuut

Fase per fase

Fase per fase

90+7' tweede helft, minuut 97. Einde. Afgelopen! Vukotic schenkt Waasland-Beveren een punt met een doelpunt in de allerlaatste seconde van de wedstrijd. . Einde Afgelopen! Vukotic schenkt Waasland-Beveren een punt met een doelpunt in de allerlaatste seconde van de wedstrijd.

90+7' tweede helft, minuut 97. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

90+6' tweede helft, minuut 96. Dan toch de gelijkmaker! Vukotic brengt de Freethiel in extase! Vandevoordt heeft een geweldige redding in huis op de kopbal van Schoonbaert, maar Vukotic ramt de bal in de rebound tegen de touwen: 1-1. . Dan toch de gelijkmaker! Vukotic brengt de Freethiel in extase! Vandevoordt heeft een geweldige redding in huis op de kopbal van Schoonbaert, maar Vukotic ramt de bal in de rebound tegen de touwen: 1-1.

90+6' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 96 door Aleksandar Vukotic van Waasland-Beveren. 1, 1. goal Waasland-Beveren KRC Genk einde 1 1

90+1' tweede helft, minuut 91. Waasland-Beveren claimt nog een penalty als Frey neergaat in de zestien meter, maar de herhaling toont dat er niets aan de hand is. . Waasland-Beveren claimt nog een penalty als Frey neergaat in de zestien meter, maar de herhaling toont dat er niets aan de hand is.

90+1' Toegevoegde tijd. Er worden nog vijf minuten bijgeteld. . tweede helft, minuut 91. Toegevoegde tijd Er worden nog vijf minuten bijgeteld.

90+1' tweede helft, minuut 91. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

90' tweede helft, minuut 90. Dessers laat de 0-2 liggen. Dessers glipt door de buitenspelval en kan alleen op Jackers af, maar heeft te veel tijd nodig om de doelman te omspelen en kan niet afwerken. . Dessers laat de 0-2 liggen Dessers glipt door de buitenspelval en kan alleen op Jackers af, maar heeft te veel tijd nodig om de doelman te omspelen en kan niet afwerken.

89' tweede helft, minuut 89. Voortgestuwd door het publiek perst Waasland-Beveren er nog een slotoffensief uit, maar Genk houdt het goed achterin goed dicht nu. . Voortgestuwd door het publiek perst Waasland-Beveren er nog een slotoffensief uit, maar Genk houdt het goed achterin goed dicht nu.

87' tweede helft, minuut 87. Vervanging bij Waasland-Beveren, Aboubakary Koita erin, Alessandro Albanese eruit wissel Alessandro Albanese Aboubakary Koita

86' tweede helft, minuut 86. Bijna Mæhle. De prima ingevallen Dessers steekt de bal perfect in de loop van Mæhle, maar die mist zijn controle. Weg kans. . Bijna Mæhle De prima ingevallen Dessers steekt de bal perfect in de loop van Mæhle, maar die mist zijn controle. Weg kans.

85' tweede helft, minuut 85. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

84' tweede helft, minuut 84. Vervanging bij KRC Genk, Daniel Muñoz erin, Luca Oyen eruit wissel Luca Oyen Daniel Muñoz

84' tweede helft, minuut 84. Efford mist de gelijkmaker! Daar is de thuisploeg plots met een dikke kans. Sinani krult de bal uitstekend naar de tweede paal, Efford duwt de bal met schouder en hoofd over. . Efford mist de gelijkmaker! Daar is de thuisploeg plots met een dikke kans. Sinani krult de bal uitstekend naar de tweede paal, Efford duwt de bal met schouder en hoofd over.

80' tweede helft, minuut 80. Nog tien minuten. Het vuur lijkt stilaan uit te doven bij de thuisploeg. Genk is na het doelpunt niet echt meer in de problemen gekomen. Of heeft Waasland-Beveren nog een laatste offensief in petto? . Nog tien minuten Het vuur lijkt stilaan uit te doven bij de thuisploeg. Genk is na het doelpunt niet echt meer in de problemen gekomen. Of heeft Waasland-Beveren nog een laatste offensief in petto?

74' tweede helft, minuut 74. Dessers gaat neer in de zestien meter, maar Vukotic is zeker van zijn stuk: niets aan de hand. Ref Smet is het eens met de Serviër. . Dessers gaat neer in de zestien meter, maar Vukotic is zeker van zijn stuk: niets aan de hand. Ref Smet is het eens met de Serviër.

73' Gele kaart voor Alessandro Albanese van Waasland-Beveren tijdens tweede helft, minuut 73 Alessandro Albanese Waasland-Beveren

73' tweede helft, minuut 73. Vervanging bij Waasland-Beveren, Joseph Efford erin, Georges Mandjeck eruit wissel Georges Mandjeck Joseph Efford

71' tweede helft, minuut 71. Albanese brengt een vrije trap scherp voor doel, de bal is net iets te hoog voor de insnijdende Frey. . Albanese brengt een vrije trap scherp voor doel, de bal is net iets te hoog voor de insnijdende Frey.

70' Gele kaart voor Junya Ito van KRC Genk tijdens tweede helft, minuut 70 Junya Ito KRC Genk

70' tweede helft, minuut 70. Wat een domper toch voor Waasland-Beveren, dat aan een uitstekende wedstrijd bezig is, maar toch weer een achtervolgingsrace moet inzetten. . Wat een domper toch voor Waasland-Beveren, dat aan een uitstekende wedstrijd bezig is, maar toch weer een achtervolgingsrace moet inzetten.

69' tweede helft, minuut 69. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

69' tweede helft, minuut 69.

67' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 67 door Paul Onuachu van KRC Genk. 0, 1. goal Waasland-Beveren KRC Genk einde 0 1

67' tweede helft, minuut 67. Daar is Onuachu plots! Onuachu heeft amper wat laten zien in deze wedstrijd, maar staat nu wel op de juiste plaats om een hoekschop in doel te koppen: Racing Genk leidt met 0-1, alweer een bittere pil voor Waasland-Beveren. Onuachu wordt alleen topschutter in de Jupiler Pro League. . Daar is Onuachu plots! Onuachu heeft amper wat laten zien in deze wedstrijd, maar staat nu wel op de juiste plaats om een hoekschop in doel te koppen: Racing Genk leidt met 0-1, alweer een bittere pil voor Waasland-Beveren. Onuachu wordt alleen topschutter in de Jupiler Pro League.

66' tweede helft, minuut 66. Dessers voegt duidelijk wat toe aan het aanvalsspel bij Genk. Zijn collega Onuachu komt er voorlopig niet aan te pas. . Dessers voegt duidelijk wat toe aan het aanvalsspel bij Genk. Zijn collega Onuachu komt er voorlopig niet aan te pas.

66' tweede helft, minuut 66. Racing Genk is aan het opschuiven. Je voelt dat de wedstrijd kan kantelen. Tom Boudeweel op Radio 1. Racing Genk is aan het opschuiven. Je voelt dat de wedstrijd kan kantelen. Tom Boudeweel op Radio 1

63' tweede helft, minuut 63. Wiegel trapt de bal ongelukkig tegen zijn eigen arm, zo lijkt het. Protest bij Genk, maar de bal gaat niet op de stip. . Wiegel trapt de bal ongelukkig tegen zijn eigen arm, zo lijkt het. Protest bij Genk, maar de bal gaat niet op de stip.

61' tweede helft, minuut 61. Eerste keer Dessers. Dessers neemt bij zijn eerste actie meteen Jackers onder vuur. Hij kapt goed naar zijn linker, het schot wijkt even af maar kan de doelman niet verrassen. . Eerste keer Dessers Dessers neemt bij zijn eerste actie meteen Jackers onder vuur. Hij kapt goed naar zijn linker, het schot wijkt even af maar kan de doelman niet verrassen.

59' Gele kaart voor Andreas Wiegel van Waasland-Beveren tijdens tweede helft, minuut 59 Andreas Wiegel Waasland-Beveren

59' tweede helft, minuut 59. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

56' tweede helft, minuut 56. Frey in de draai. Waasland-Beveren gaat door op het elan van voor de pauze. Wiegel snelt de rechterflank af en vindt Frey voor doel, die in de draai hoog over knalt. . Frey in de draai Waasland-Beveren gaat door op het elan van voor de pauze. Wiegel snelt de rechterflank af en vindt Frey voor doel, die in de draai hoog over knalt.

55' tweede helft, minuut 55. Daar is Dessers. Thorup grijpt in, hij brengt met Cyriel Dessers een extra spits tussen de lijnen. . Daar is Dessers Thorup grijpt in, hij brengt met Cyriel Dessers een extra spits tussen de lijnen.

55' tweede helft, minuut 55. Vervanging bij KRC Genk, Cyriel Dessers erin, Kristian Thorstvedt eruit wissel Kristian Thorstvedt Cyriel Dessers

54' tweede helft, minuut 54. Thorstvedt naast. Bijna een eerste Genkse schot tussen de palen: Onuachu legt achteruit, Thorstvedt duwt het leer naast. . Thorstvedt naast Bijna een eerste Genkse schot tussen de palen: Onuachu legt achteruit, Thorstvedt duwt het leer naast.

52' tweede helft, minuut 52. Mandjeck moet naar de kant om een bloedende lip te laten verzorgen. De thuisploeg even met z'n tienen dus, maar Genk kan of wil daar geen voordeel uit halen. . Mandjeck moet naar de kant om een bloedende lip te laten verzorgen. De thuisploeg even met z'n tienen dus, maar Genk kan of wil daar geen voordeel uit halen.

49' tweede helft, minuut 49. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

47' tweede helft, minuut 47. Sinani gevaarlijk. Daar is Waasland-Beveren weer. Sinani kan uithalen na matig verdedigen bij Genk, Vandevoordt moet de bal uit de benedenhoek duiken. . Sinani gevaarlijk Daar is Waasland-Beveren weer. Sinani kan uithalen na matig verdedigen bij Genk, Vandevoordt moet de bal uit de benedenhoek duiken.

47' tweede helft, minuut 47. Alvast een betere start van Genk dan in de eerste helft: het dwingt meteen een hoekschop af, maar die blijft zonder gevolg. . Alvast een betere start van Genk dan in de eerste helft: het dwingt meteen een hoekschop af, maar die blijft zonder gevolg.

46' tweede helft, minuut 46. Tweede helft. De bezoekers hebben de tweede helft op gang getrapt. Er is niet gewisseld tijdens de rust, ook niet bij een nochtans erg teleurstellend Genk. . Tweede helft De bezoekers hebben de tweede helft op gang getrapt. Er is niet gewisseld tijdens de rust, ook niet bij een nochtans erg teleurstellend Genk.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

45+2' eerste helft, minuut 47. Rust. Geen doelpunten in de eerste helft van Waasland-Beveren - Racing Genk. De thuisploeg domineerde en had ook de beste kansen, maar scoren lukte niet: 0-0 halfweg. . Rust Geen doelpunten in de eerste helft van Waasland-Beveren - Racing Genk. De thuisploeg domineerde en had ook de beste kansen, maar scoren lukte niet: 0-0 halfweg.

45' eerste helft, minuut 45. Mæhle is intussen opgelapt en staat weer tussen de lijnen. Toch een opluchting voor Thorup. . Mæhle is intussen opgelapt en staat weer tussen de lijnen. Toch een opluchting voor Thorup.

43' eerste helft, minuut 43. Genk staat even met 10 en dus voert Waasland-Beveren het tempo nog eens op. Vukcevic haalt de achterlijn, zijn voorzet waait over iedereen heen. . Genk staat even met 10 en dus voert Waasland-Beveren het tempo nog eens op. Vukcevic haalt de achterlijn, zijn voorzet waait over iedereen heen.

42' Probleem voor Mæhle. Joakim Mæhle is blijven liggen na een tackle en heeft verzorging nodig. Einde wedstrijd voor de aanvoerder van Genk? . eerste helft, minuut 42. Probleem voor Mæhle Joakim Mæhle is blijven liggen na een tackle en heeft verzorging nodig. Einde wedstrijd voor de aanvoerder van Genk?

41' eerste helft, minuut 41. Onuachu wordt na 40 minuten voor het eerst echt bereikt in de zestien meter, maar hij verliest het luchtduel van Schoonbaert. . Onuachu wordt na 40 minuten voor het eerst echt bereikt in de zestien meter, maar hij verliest het luchtduel van Schoonbaert.

39' Gele kaart voor Patrik Hrošovský van KRC Genk tijdens eerste helft, minuut 39 Patrik Hrošovský KRC Genk

36' eerste helft, minuut 36. Vandevoordt heeft al heel wat werk moeten opknappen, nu gaat hij plat bij een niet al te moeilijk schot van Alabanese. Aan de overkant wacht Jackers nog op een eerste bal tussen de palen. . Vandevoordt heeft al heel wat werk moeten opknappen, nu gaat hij plat bij een niet al te moeilijk schot van Alabanese. Aan de overkant wacht Jackers nog op een eerste bal tussen de palen.

35' eerste helft, minuut 35. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

34' eerste helft, minuut 34. Opnieuw een schot tussen de palen vanwege de thuisploeg. De pegel van Bertone krijgt een mooie curve mee, maar eindigt in de armen van de doelman. . Opnieuw een schot tussen de palen vanwege de thuisploeg. De pegel van Bertone krijgt een mooie curve mee, maar eindigt in de armen van de doelman.

33' eerste helft, minuut 33. Thorstvedt en Vukotic gaan even neus aan neus staan na een onschuldig duel, Smet blust het brandje. . Thorstvedt en Vukotic gaan even neus aan neus staan na een onschuldig duel, Smet blust het brandje.

32' Gele kaart voor Aleksandar Vukotic van Waasland-Beveren tijdens eerste helft, minuut 32 Aleksandar Vukotic Waasland-Beveren

31' eerste helft, minuut 31. Uithaal van Frey. Frey toont dat hij een stevig schot in de voeten heeft, maar de afstand is wat te groot om Vandevoordt in de problemen te brengen. . Uithaal van Frey Frey toont dat hij een stevig schot in de voeten heeft, maar de afstand is wat te groot om Vandevoordt in de problemen te brengen.

28' eerste helft, minuut 28. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

27' eerste helft, minuut 27. Genk vertoont tekenen van beterschap. Onder impuls van Ito en Oyen komt er wat meer diepgang in het spel van de bezoekers, maar Waasland-Beveren vangt het voorlopig goed op. . Genk vertoont tekenen van beterschap. Onder impuls van Ito en Oyen komt er wat meer diepgang in het spel van de bezoekers, maar Waasland-Beveren vangt het voorlopig goed op.

22' eerste helft, minuut 22. Dan toch eens Genk: hordeloper Ito ontwijkt een paar tackles bij zijn rush over de rechterflank, maar haalt er niet meer uit dan een hoekschop. . Dan toch eens Genk: hordeloper Ito ontwijkt een paar tackles bij zijn rush over de rechterflank, maar haalt er niet meer uit dan een hoekschop.

21' eerste helft, minuut 21. Jess Thorup moet overal bijsturen. Hij ziet met lede ogen aan dat er heel veel afval in het spel zit. Tom Boudeweel op Radio 1. Jess Thorup moet overal bijsturen. Hij ziet met lede ogen aan dat er heel veel afval in het spel zit. Tom Boudeweel op Radio 1

19' eerste helft, minuut 19. Het is Sinani die de vrije trap voor zijn rekening neemt, Vandevoordt ziet het leer over en naast zoeven. . Het is Sinani die de vrije trap voor zijn rekening neemt, Vandevoordt ziet het leer over en naast zoeven.

18' Gele kaart voor Maarten Vandevoordt van KRC Genk tijdens eerste helft, minuut 18 Maarten Vandevoordt KRC Genk

18' eerste helft, minuut 18. Geel Vandevoordt. Vandevoordt komt heel ver uit om een bal te onderscheppen, maar glijdt dan de grote rechthoek uit. Smet trekt geel, Waasland-Beveren krijgt een vrije trap op de rand van de zestien. . Geel Vandevoordt Vandevoordt komt heel ver uit om een bal te onderscheppen, maar glijdt dan de grote rechthoek uit. Smet trekt geel, Waasland-Beveren krijgt een vrije trap op de rand van de zestien.



16' eerste helft, minuut 16. De zowat 2.000 supporters op de Freethiel kunnen tevreden zijn over wat ze zien op het veld. De thuisploeg dringt aan, schoten van Albanese en Frey gaan naast. . De zowat 2.000 supporters op de Freethiel kunnen tevreden zijn over wat ze zien op het veld. De thuisploeg dringt aan, schoten van Albanese en Frey gaan naast.

15' eerste helft, minuut 15. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

13' eerste helft, minuut 13. De thuisploeg blijft komen, nu met een flinke inspanning van Vukotic, die uiteindelijk naast besluit. Genk ziet af. . De thuisploeg blijft komen, nu met een flinke inspanning van Vukotic, die uiteindelijk naast besluit. Genk ziet af.

12' eerste helft, minuut 12. Sinani over. Waasland-Beveren zit uitstekend in de wedstrijd. Vukcevic brengt opnieuw voor doel vanaf links, het gekraakte schot van Sinani botst over. . Sinani over Waasland-Beveren zit uitstekend in de wedstrijd. Vukcevic brengt opnieuw voor doel vanaf links, het gekraakte schot van Sinani botst over.

10' eerste helft, minuut 10. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

7' eerste helft, minuut 7. Vandevoordt aan het werk. Waasland-Beveren is dicht bij de openingstreffer. Vandevoordt duwt een scherpe voorzet van Vukcevic in de voeten van Heymans en is dan snel overeind om de topschutter van de 1-0 te houden. . Vandevoordt aan het werk Waasland-Beveren is dicht bij de openingstreffer. Vandevoordt duwt een scherpe voorzet van Vukcevic in de voeten van Heymans en is dan snel overeind om de topschutter van de 1-0 te houden.

5' eerste helft, minuut 5. Schot van Frey. Frey wil meteen zijn visitekaartje afgeven op de Freethiel. Na Genks balverlies aarzelt de Zwitser niet om uit te halen, het wordt een hoekschop. . Schot van Frey Frey wil meteen zijn visitekaartje afgeven op de Freethiel. Na Genks balverlies aarzelt de Zwitser niet om uit te halen, het wordt een hoekschop.

3' eerste helft, minuut 3. Genk onderneemt als eerste een doelpoging. Ito heeft iets moois in gedachten, maar zijn plaatsbal waait een eind over en naast naast de winkelhaak. . Genk onderneemt als eerste een doelpoging. Ito heeft iets moois in gedachten, maar zijn plaatsbal waait een eind over en naast naast de winkelhaak.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. We zijn vertrokken! Scheidsrechter Wim Smet heeft de partij op gang gefloten. . Aftrap We zijn vertrokken! Scheidsrechter Wim Smet heeft de partij op gang gefloten.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

16:02 vooraf, 16 uur 02. Waasland-Beveren in puntennood. Het seizoen begon veelbelovend voor Waasland-Beveren, met een zege in Kortrijk, maar daarna volgden zes nederlagen op een rij, waaronder drie op de eigen Freethiel. Komt er vandaag een eind aan die negatieve reeks? . Waasland-Beveren in puntennood Het seizoen begon veelbelovend voor Waasland-Beveren, met een zege in Kortrijk, maar daarna volgden zes nederlagen op een rij, waaronder drie op de eigen Freethiel. Komt er vandaag een eind aan die negatieve reeks?

15:50 vooraf, 15 uur 50. We willen agressiever spelen, zeker in balverlies. Vorige week zijn we te laag ingezakt, wat ons uiteindelijk de drie punten heeft gekost. We hebben aanjagers nodig. Nicky Hayen (coach Waasland-Beveren). We willen agressiever spelen, zeker in balverlies. Vorige week zijn we te laag ingezakt, wat ons uiteindelijk de drie punten heeft gekost. We hebben aanjagers nodig. Nicky Hayen (coach Waasland-Beveren)

15:40 vooraf, 15 uur 40. Nieuwe namen bij Waasland-Beveren. Nicky Hayen wijzigt zijn elftal op maar liefst vijf plaatsen na de zure nederlaag van vorige week. Nieuwkomers Mandjeck en Frey worden meteen voor de leeuwen gegooid, ook Sinani, Albanese en Vukcevic komen in de ploeg. Onder meer Efford, tegen Beerschot nog goed voor een doelpunt, moet plaats ruimen. . Nieuwe namen bij Waasland-Beveren Nicky Hayen wijzigt zijn elftal op maar liefst vijf plaatsen na de zure nederlaag van vorige week. Nieuwkomers Mandjeck en Frey worden meteen voor de leeuwen gegooid, ook Sinani, Albanese en Vukcevic komen in de ploeg. Onder meer Efford, tegen Beerschot nog goed voor een doelpunt, moet plaats ruimen.

15:40 vooraf, 15 uur 40. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

15:31 vooraf, 15 uur 31. Kouassi in de plaats van Toma. Jess Thorup voert één noodgedwongen wissel door in vergelijking met vorige week: Toma pakte tegen Oostende rood en is dus geschorst, zijn plek wordt ingenomen door Kouassi. De overige tien basispionnen van vorige week behouden hun plaats. . Kouassi in de plaats van Toma Jess Thorup voert één noodgedwongen wissel door in vergelijking met vorige week: Toma pakte tegen Oostende rood en is dus geschorst, zijn plek wordt ingenomen door Kouassi. De overige tien basispionnen van vorige week behouden hun plaats.

15:31 vooraf, 15 uur 31. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

15:30 vooraf, 15 uur 30. Vooraf. Jess Thorup kon dit seizoen nog niet proeven van de zege. Na twee nederlagen met AA Gent debuteerde hij vorige week als Genk-coach met een gelijkspel tegen Oostende. Vandaag doet hij een nieuwe gooi naar een overwinning bij Waasland-Beveren, dat als voorlaatste in de stand de punten zelf ook hard nodig heeft. . Vooraf Jess Thorup kon dit seizoen nog niet proeven van de zege. Na twee nederlagen met AA Gent debuteerde hij vorige week als Genk-coach met een gelijkspel tegen Oostende. Vandaag doet hij een nieuwe gooi naar een overwinning bij Waasland-Beveren, dat als voorlaatste in de stand de punten zelf ook hard nodig heeft.

15:30 - Vooraf Vooraf, 15 uur 30

Opstelling Waasland-Beveren. Nordin Jackers, Andreas Wiegel, Brendan Schoonbaert, Aleksandar Vukotic, Andrija Vukcevic, Georges Mandjeck, Daan Heymans, Leonardo Bertone, Danel Sinani, Michael Frey, Alessandro Albanese Opstelling Waasland-Beveren Alessandro Albanese, Michael Frey, Danel Sinani, Leonardo Bertone, Daan Heymans, Georges Mandjeck, Andrija Vukcevic, Aleksandar Vukotic, Brendan Schoonbaert, Andreas Wiegel, Nordin Jackers

Opstelling KRC Genk. Maarten Vandevoordt, Joakim Mæhle, Carlos Cuesta, Jhon Lucumi, Jere Uronen, Junya Ito, Kristian Thorstvedt, Kouassi Eboue, Patrik Hrošovský, Luca Oyen, Paul Onuachu Opstelling KRC Genk Paul Onuachu, Luca Oyen, Patrik Hrošovský, Kouassi Eboue, Kristian Thorstvedt, Junya Ito, Jere Uronen, Jhon Lucumi, Carlos Cuesta, Joakim Mæhle, Maarten Vandevoordt