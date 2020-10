Charleroi is niet langer onoverwinnelijk, Standard wint de Waalse topper

Charleroi – Standard in een notendop:

Veel intensiteit, maar aan doelkansen ontbreekt het in teleurstellende eerste helft

Niet Standard, maar Charleroi prijkte bij de start van speeldag 8 bovenaan de rangschikking van de Jupiler Pro League. In Luik zagen ze dat met lede ogen aan, de Rouches wilden maar wat graag bewijzen dat zij nog altijd de beste ploeg ten zuiden van de taalgrens zijn. Ze konden daarbij wel geen beroep doen op sterke spitsen als Avenatti of Oulare. Muleka stond in de punt, met Tapsoba in steun.



Het onuitgegeven Standard was de betere ploeg in een harde eerste helft. Raskin stelde Penneteau op de proef met een staalharde pegel en kort voor de rust mikte Fai vanuit een scherpe hoek ook al op de sluitpost van de Zebra’s. Charleroi stelde daar werkelijk niks tegenover. De 0-0 halfweg was niet meer dan logisch. De neutrale toeschouwer kon zich enkel verwarmen aan een paar snedige duels.