Charleroi laat zich ook tegen Antwerp niet op een foutje betrappen

Charleroi - Antwerp in een notendop:

Antwerp al na 20 minuten met z'n tienen verder

Een droomscenario voor Charleroi, dat de rest van de eerste helft rustig controleerde, zonder nog echt voor dreiging te zorgen. Het was integendeel Antwerp dat nog gevaarlijk kwam opzetten. Een kopbal van Gerkens streelde de bovenkant van de lat.

Toch was het de thuisploeg die bij zijn eerste echte kans meteen de score opende. Na goed voorbereidend werk van Gholizadeh kwam de bal bij Nicholson terecht. Die ontdeed zich simpel van Seck en ramde de bal snoeihard in de bovenhoek.

Charleroi en Antwerp maakten er zoals verwacht een potige wedstrijd van, met veel duelkracht en strijd op het middenveld. De bezoekers hadden aanvankelijk het overwicht, Charleroi-doelman Penneteau werd in de openingsfase twee keer aan het werk gezet.

Nicholson schenkt Charleroi pas in het slot zekerheid

Charleroi ging ook na de pauze niet voluit op zoek naar de geruststellende tweede goal, maar kon zelfs op halve kracht toch een paar flinke kansen afdwingen. Een uithaal van Morioka stierf tegen de lat, Nicholson stuitte twee keer op Butez.

De thuisploeg leek amper te beseffen hoe krap de voorsprong was en speelde bij momenten echt met vuur. Mbokani was het dichtst bij de gelijkmaker met een knap dribbelnummertje langs twee verdedigers, maar de derde was er te veel aan.

Het duurde uiteindelijk tot minuut 90 voordat Charleroi de zege helemaal veilig stelde. Nicholson werd alleen voor doel gezet en hij legde de 2-0 beheerst in het hoekje.

Door de nederlaag van Beerschot eerder op de avond is Charleroi nu helemaal alleen leider met het maximum van de punten, Antwerp vertoeft met een magere 4 op 12 in de rechterkolom van het klassement.