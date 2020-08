KV Kortrijk gunt Cercle Brugge geen derde kermis op een rij

Cercle Brugge heeft geen derde zege op rij kunnen boeken. Kortrijk zag een betere tweede helft beloond door een doelpunt van Selemani. Cercle kon amper een vuist maken en bracht Jakubech amper in de problemen. Kortrijk komt door de zege bovenaan piepen in het klassement.

Met een laatste stuiptrekking kan Cercle nog eens dreigen. Somers jast de laatste kans via een verdediger hoog over. Ook de hoekschop die erop volgt levert niets meer op.

86'

tweede helft, minuut 86. Bijna de 0-2. Makarenko werpt zich opzichtig over het been van Omolo, maar de Oekraïense international krijgt de fout mee. In de vrije trap die erop volgt is het Makarenko zelf die met een ingestuurd nummertje Mboyo alleen voor doel zet. Petit Pélé kan zijn voet er echter niet voldoende tegenzetten en ziet de bal een halve meter naast hobbelen. Hier was bijna de 0-2. .