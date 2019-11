Kan Gent 3 dagen na verloren inhaalmatch revanche nemen tegen Antwerp?

14:24 vooraf, 14 uur 24. Nog een paar minuten tot de aftrap. De spelers staan klaar in de catacomben. De scheidsrechter in de Ghelamco Arena vanmiddag is Lawrence Visser. Nog een paar minuten tot de aftrap. De spelers staan klaar in de catacomben. De scheidsrechter in de Ghelamco Arena vanmiddag is Lawrence Visser.

14:23 vooraf, 14 uur 23. We hebben geleerd uit de verloren wedstrijd van donderdag, maar ik ga mijn wedstrijdplan niet zomaar uit de doeken doen. Wat ik wel wil zeggen is dit: we moeten vechten voor elke tweede bal. Jess Thorup, coach AA Gent. We hebben geleerd uit de verloren wedstrijd van donderdag, maar ik ga mijn wedstrijdplan niet zomaar uit de doeken doen. Wat ik wel wil zeggen is dit: we moeten vechten voor elke tweede bal. Jess Thorup, coach AA Gent

14:19 vooraf, 14 uur 19. Dat we op zo'n korte tijd twee keer tegen dezelfde tegenstander spelen is niet het probleem. De korte recuperatietijd, dàt is het probleem. Laszlo Bölöni, coach Antwerp. Dat we op zo'n korte tijd twee keer tegen dezelfde tegenstander spelen is niet het probleem. De korte recuperatietijd, dàt is het probleem. Laszlo Bölöni, coach Antwerp

13:57 vooraf, 13 uur 57. Opvallend: quasi voltallige top 5 van de topschuttersranking tussen de lijnen. Krijgen we vandaag een doelpuntenkermis te zien? Het zou zomaar eens kunnen. Vier van de vijf spelers die de top 5 van de topschuttersranking vormen, staan vanmiddag aan de aftrap. Mbokani is met 13 treffers in 15 wedstrijden ongenaakbaar. Na hem volgen David en Jaremtsjoek (Gent), Refaelov (Antwerp) is vijfde. Daartussen staat nog Hans Vanaken van Club Brugge. Opvallend: quasi voltallige top 5 van de topschuttersranking tussen de lijnen Krijgen we vandaag een doelpuntenkermis te zien? Het zou zomaar eens kunnen. Vier van de vijf spelers die de top 5 van de topschuttersranking vormen, staan vanmiddag aan de aftrap. Mbokani is met 13 treffers in 15 wedstrijden ongenaakbaar. Na hem volgen David en Jaremtsjoek (Gent), Refaelov (Antwerp) is vijfde. Daartussen staat nog Hans Vanaken van Club Brugge.

13:55 vooraf, 13 uur 55. Lamkel Zé keert terug. Laszlo Bölöni kan weer rekenen op zijn enfant terrible Lamkel Zé. De Kameroener is terug na een speeldag schorsing en knikkert Miyoshi uit de Antwerpse basis. De overige namen zijn dezelfde als donderdag. Mirallas zit dus ook nu weer op de bank. Lamkel Zé keert terug Laszlo Bölöni kan weer rekenen op zijn enfant terrible Lamkel Zé. De Kameroener is terug na een speeldag schorsing en knikkert Miyoshi uit de Antwerpse basis. De overige namen zijn dezelfde als donderdag. Mirallas zit dus ook nu weer op de bank.

13:51 vooraf, 13 uur 51. 1 wissel in Gentse rangen. Jess Thorup heeft één wissel in petto in vergelijking met zijn basiself van afgelopen donderdag. Asaré zit op de bank en wordt vervangen door Mohammadi. 1 wissel in Gentse rangen Jess Thorup heeft één wissel in petto in vergelijking met zijn basiself van afgelopen donderdag. Asaré zit op de bank en wordt vervangen door Mohammadi.

13:45 vooraf, 13 uur 45. Jarige topschutter tegen jarige verdediger. Dieumerci Mbokani is nog altijd de topschutter in de Jupiler Pro League. De Congolees blies eergisteren 34 kaarsen uit, maar de leeftijd lijkt vooralsnog geen vat op hem te hebben. Alle hens aan dek dus voor onder anderen Ngadeu in de Gentse verdediging. Hij werd gisteren 29 jaar. Jarige topschutter tegen jarige verdediger Dieumerci Mbokani is nog altijd de topschutter in de Jupiler Pro League. De Congolees blies eergisteren 34 kaarsen uit, maar de leeftijd lijkt vooralsnog geen vat op hem te hebben. Alle hens aan dek dus voor onder anderen Ngadeu in de Gentse verdediging. Hij werd gisteren 29 jaar.

13:35 vooraf, 13 uur 35. Tweede plaats als inzet. Dat het duel tussen Gent en Antwerp een topper is, bewijst de inzet van vandaag: de winnaar springt over of naast Standard naar de tweede plek in het klassement. Gent werd dit seizoen nog niet geklopt in de eigen Ghelamco Arena, maar met Antwerp komt er een lastige klant op bezoek. Sinds The Great Old terug is op het hoogste niveau, won het al twee keer in Gent. Eén keer werd er gelijk gespeeld. Tweede plaats als inzet Dat het duel tussen Gent en Antwerp een topper is, bewijst de inzet van vandaag: de winnaar springt over of naast Standard naar de tweede plek in het klassement. Gent werd dit seizoen nog niet geklopt in de eigen Ghelamco Arena, maar met Antwerp komt er een lastige klant op bezoek. Sinds The Great Old terug is op het hoogste niveau, won het al twee keer in Gent. Eén keer werd er gelijk gespeeld.

13:32 vooraf, 13 uur 32. Voorbeschouwing. Amper drie dagen na de heenmatch staat de terugmatch tussen Gent en Antwerp alweer op de kalender. Afgelopen donderdag won Antwerp in eigen huis de inhaalwedstrijd met 3-2. Gent is uit op sportieve revanche en verloor bovendien thuis nog geen wedstrijd dit seizoen. Voorbeschouwing Amper drie dagen na de heenmatch staat de terugmatch tussen Gent en Antwerp alweer op de kalender. Afgelopen donderdag won Antwerp in eigen huis de inhaalwedstrijd met 3-2. Gent is uit op sportieve revanche en verloor bovendien thuis nog geen wedstrijd dit seizoen.

Opstelling KAA Gent. Thomas Kaminski, Mikael Lustig, Igor Plastoen, Michael Ngadeu-Ngadjui, Milad Mohammadi, Vadis Odjidja Ofoe, Elisha Owusu, Jonathan David, Sven Kums, Laurent Depoitre, Roman Jaremtsjoek Opstelling KAA Gent Roman Jaremtsjoek, Laurent Depoitre, Sven Kums, Jonathan David, Elisha Owusu, Vadis Odjidja Ofoe, Milad Mohammadi, Michael Ngadeu-Ngadjui, Igor Plastoen, Mikael Lustig, Thomas Kaminski

Opstelling Antwerp. Sinan Bolat, Aurélio Buta, Dino Arslanagic, Wesley Hoedt, Ritchie De Laet, Alexis De Sart, Faris Haroun, Lior Refaelov, Didier Lamkel Ze, Ivo Rodrigues, Dieumerci Mbokani Opstelling Antwerp Dieumerci Mbokani, Ivo Rodrigues, Didier Lamkel Ze, Lior Refaelov, Faris Haroun, Alexis De Sart, Ritchie De Laet, Wesley Hoedt, Dino Arslanagic, Aurélio Buta, Sinan Bolat