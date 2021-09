LIVE: Martinez geeft Vanaken en Saelemaekers een basisplek, geen Vanheusden

19:30 Vanaken scoorde twee keer bij vorige basisplek. De vorige basisplaats van Hans Vanaken bij de Rode Duivels dateert van 30 maart. Toen was de middenvelder goed voor twee doelpunten in de 8-0-zege tegen Wit-Rusland. . vooraf, 19 uur 30. Vanaken scoorde twee keer bij vorige basisplek De vorige basisplaats van Hans Vanaken bij de Rode Duivels dateert van 30 maart. Toen was de middenvelder goed voor twee doelpunten in de 8-0-zege tegen Wit-Rusland.

Martinez zet Vanaken en Saelemaekers in de basis. Roberto Martinez kiest voor enkele verrassende namen in de basiself. Onder meer Alexis Saelemaekers en Hans Vanaken staan aan de aftrap. Achteraan geen Zinho Vanheusden, wel Dedryck Boyata.

Uw tijd is op. Het juiste antwoord: Logan Bailly, Mousa Dembele, Daniel Van Buyten, Gaby Mudingayi, Nicolas Lombaerts, Thomas Vermaelen, Jan vertonghen, Kevin Mirallas, Emile Mpenza, Roland Lamah en Gil Swerts.

Het juiste antwoord: Logan Bailly, Mousa Dembele, Daniel Van Buyten, Gaby Mudingayi, Nicolas Lombaerts, Thomas Vermaelen, Jan vertonghen, Kevin Mirallas, Emile Mpenza, Roland Lamah en Gil Swerts.



7e confrontatie met Estland, één keer gingen Duivels onderuit. Even de statistieken tegen Estland bovenhalen: vanavond wordt de 7e ontmoeting tussen de Rode Duivels en de Baltische staat. De laatste confrontatie dateert van 4 jaar geleden in de aanloop naar het WK in Rusland. België won toen met 0-2 in Tallinn, nadat het de heenmatch met 8-1 had gewonnen. In 2009 verging het de Rode Duivels minder goed in Estland. Onder leiding van Dick Advocaat verloren de Belgen toen hun laatste WK-kwalificatiematch tegen de laagvlieger met een pijnlijke 2-0 Quizvraag: hoeveel spelers kent u nog van de basisploeg van toen?



De laatste confrontatie dateert van 4 jaar geleden in de aanloop naar het WK in Rusland. België won toen met 0-2 in Tallinn, nadat het de heenmatch met 8-1 had gewonnen.



In 2009 verging het de Rode Duivels minder goed in Estland. Onder leiding van Dick Advocaat verloren de Belgen toen hun laatste WK-kwalificatiematch tegen de laagvlieger met een pijnlijke 2-0



Quizvraag: hoeveel spelers kent u nog van de basisploeg van toen?





Het strijdtoneel van vanavond is er klaar voor. De A. Le Coq Arena - genoemd naar een bierbrouwer - biedt plaats aan 14.336 toeschouwers. In 2018 knokten Real Madrid en Atlético er om de Europese Supercup. De troepen van Simeono wonnen met 4-2 na verlengingen.

De Rode Duivels maakten vanmiddag al hun traditionele wandeling in de binnenstad van Tallinn.

Martinez: "Rechtkrabbelen na zwaar EK". Twee maanden na de nederlaag tegen Italië zindert de uitschakeling op het EK nog wat na bij de Rode Duivels. "Ons doel was om te winnen en we zijn verslagen in de kwartfinales. Die pijn moeten we kwijtraken door te winnen", zegt Martinez. "Daarom kijken de Rode Duivels ernaar uit om weer samen op het veld te staan. Ze willen rechtkrabbelen na een zwaar EK. We kunnen geen zelfmedelijden hebben. We moeten verbeteren en snel reageren op het veld."



"Daarom kijken de Rode Duivels ernaar uit om weer samen op het veld te staan. Ze willen rechtkrabbelen na een zwaar EK. We kunnen geen zelfmedelijden hebben. We moeten verbeteren en snel reageren op het veld."

Romelu Lukaku zit in de beste jaren van zijn carrière. Hij ziet er fris uit en zal opnieuw gevaar brengen bij de nationale ploeg. Bondscoach Roberto Martinez.

Zet Martinez in op jeugd? Thomas Meunier en Jan Vertonghen zullen niet in actie komen tegen Estland. Ook Dennis Praet zit met wat achterstand na de vele transferbeslommeringen. Krijgen de jonge spelers een kans? "We hebben 7 nieuwe spelers in de groep, maar het voelt niet onwennig voor hen. Ze waren er een jaar geleden ook al bij voor de oefeninterlands tegen Ivoorkust en Zwitserland", zegt Martinez. "Vanheusden, Saelemaekers, Sambi Lokonga, Lukebakio, Trossard... zijn allemaal klaar om ingezet te worden." Toch kan de bondscoach ook rekenen op ervaring in zijn achterhoede. "Alderweireld kan wel wat speelminuten gebruiken in zijn voorbereiding en met Denayer en Boyata hebben we nog ervaren pionnen. Maar ik ben blij dat de jonge spelers klaar zijn."



"We hebben 7 nieuwe spelers in de groep, maar het voelt niet onwennig voor hen. Ze waren er een jaar geleden ook al bij voor de oefeninterlands tegen Ivoorkust en Zwitserland", zegt Martinez. "Vanheusden, Saelemaekers, Sambi Lokonga, Lukebakio, Trossard... zijn allemaal klaar om ingezet te worden."



Toch kan de bondscoach ook rekenen op ervaring in zijn achterhoede. "Alderweireld kan wel wat speelminuten gebruiken in zijn voorbereiding en met Denayer en Boyata hebben we nog ervaren pionnen. Maar ik ben blij dat de jonge spelers klaar zijn."

Onze man in Estland: "Alle ogen zullen gericht zijn op Eden Hazard".

Trainen in Tallinn. Een dag voor de interland maken de Belgische internationals kennis met de grasmat A. Le Coq Arena in Tallinn. Tijdens een training zetten ze de puntjes op de i voor de interland van morgenavond.

18:53 vooraf, 18 uur 53. Assistent en voormalig topaanvaller Thierry Henry trapt nog altijd graag een balletje.

18:52 vooraf, 18 uur 52. Een goedgemutste Romelu Lukaku.

18:52 vooraf, 18 uur 52. Thibaut Courtois doet waar hij goed in is: ballen stoppen.

Ook Vertonghen en Meunier komen niet in actie. Bondscoach Roberto Martinez moet nog maar eens twee namen schrappen. Jan Vertonghen en Thomas Meunier zijn morgenavond niet inzetbaar in en tegen Estland. De ervaren verdedigers volgen een apart programma. Of ze matchen tegen Tsjechië (zondag) en Wit-Rusland (volgende week woensdag) halen, is nog afwachten. De voorbije dagen haakten Thorgan Hazard en Anderlecht-verdediger Hannes Delcroix al af.

De ervaren verdedigers volgen een apart programma. Of ze matchen tegen Tsjechië (zondag) en Wit-Rusland (volgende week woensdag) halen, is nog afwachten.

De voorbije dagen haakten Thorgan Hazard en Anderlecht-verdediger Hannes Delcroix al af.