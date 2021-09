Duivels doen wat moet in Estland, meer niet: "Opdracht volbracht"

De Rode Duivels zijn na een 2-5-zege in Estland weer een stap dichter bij het WK voetbal in Qatar. Na een vroege achterstand keerden de Belgen de situatie nog voor de rust helemaal om. Wat vonden ze zelf van de wedstrijd? En wat dacht de bondscoach na de vroege 1-0?

Uitblinker Vanaken: "Opdracht volbracht"

Een waardemeter was deze wedstrijd niet echt, maar de Belgen deden in Estland gewoon wat ze moesten doen: winnen. Hans Vanaken speelde een goede wedstrijd op het middenveld. "Een doelpuntje meepikken, is leuk", zei hij na de match bij rechtenhouder VTM. "De manier waarop ik scoorde, is één van mijn kwaliteiten. Na de 1-1 zijn we gewoon blijven zoeken. Het zat bij Estland soms heel dicht achteraan, maar de doelpunten vielen uiteindelijk toch." Vanaken deelde ook één assist uit. "Het hadden er meer kunnen zijn. Maar het belangrijkste zijn de drie punten. We kunnen weer naar huis. Dit zijn niet de gemakkelijkste matchen om te spelen, we hebben onze opdracht goed vollbracht." Verwacht de draaischijf van Club Brugge nu ook een basisplaats tegen Tsjechië? "Het is aan de bondcoach om keuzes te maken. Ik ben tevreden met mijn wedstrijd. Het is ook afwachten welke geblesseerde spelers er eventueel terugkomen. We zien zondag wel, het zal sowieso een stuk lastiger worden."

Courtois: "Tegendoelpunten intern analyseren"

Thibaut Courtois moest zich twee keer gewonnen geven in Tallinn, maar dat kon het sluitstuk van de Duivels niet deren. "Ik denk dat we een goede match hebben gespeeld. Vooral in balbezit." "Die twee tegendoelpunten zijn minder, maar veel kon ik er niet aan doen. We zullen de doelpunten intern wel analyseren, maar het belangrijkste was vandaag de overwinning." Tegen Tsjechië zal het vooral defensief beter moeten? "Ja, dan mogen we zulke kansen zeker niet weggeven. Thuis hebben ze veel kansen tegen ons gehad, we hadden het heel moeilijk." "Gelukkig spelen we zondag opnieuw voor een bijna vol stadion. Dat is alleen maar positief."

Bondscoach Martinez: "Iedereen heeft zich goed aangepast"

En de bondscoach? Welk gevoel overheerst bij Roberto Martinez na de 2-5-overwinning? "Ik ben tevreden na deze wedstrijd. Toen Estland de score opende, bleven we kalm. We wisten wat we moesten doen en maakten nog vijf goals. Dat geeft veel voldoening." "We wisten dat Estland op de counter ging blijven proberen, maar ik ben vooral blij dat we nog vijf keer konden scoren na de snelle tegengoal." "We zagen het gisteren al bij Portugal en Frankrijk. Als je niet klaar bent, dan kan je hier punten laten liggen. De tegengoal was meteen een goede test, maar we hebben goed gereageerd. We waren klaar en dat toont de maturiteit van deze groep." Een paar nieuwe jongens kregen hun kans. "Iedereen heeft zich goed aangepast aan onze speelstijl. We bleven vloeiend spelen. Dit was een grote uitdaging, we zijn ervoor geslaagd."

