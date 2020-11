Duivels dribbelen zakelijk voorbij Engeland en staan dicht bij Final Four

België - Engeland in een notendop:

Opvallend: Roberto Martinez stond vanavond voor de 50e keer voor de dug-out van de Rode Duivels. Met 39 zeges, 7 gelijkspelen en amper 4 nederlagen kan hij fenomenale cijfers voorleggen. Enkel Louis Nicolay kent als bondscoach een hoger winstpercentage. In 1957 stond hij één wedstrijd aan het roer: een 2-5-zege in en tegen IJsland.

Man van de match: Youri Tielemans opende de score en was ook altijd aanspeelbaar in het centrum. Aan de overkant liep er met Jack Grealish ook een kanjer rond. De Engelsman was niet te stoppen, al leverde dat geen doelpunten op.

Tielemans en Mertens zetten de Duivels al snel op rozen

Op de voorlaatste speeldag van de Nations League stond er nog heel wat op het spel. Zowel België, Engeland als Denemarken konden zich nog plaatsen voor de Final Four, al hadden de Rode Duivels wel een streepje voor op de concurrenten. Dat de Engelsen vorige maand gelukkig wonnen van de Belgen zorgde alleen maar voor extra pigment.

Voor de Belgen kon de revanchewedstrijd niet beter van start gaan, want na 10 minuten stond het al 1-0. Op aangeven van Lukaku trapte Tielemans de bal via een Engels been, de vingers van Pickford én de paal in doel. Twee minuten later wisselde Lukaku zijn petje van aangever voor dat van redder in nood. Harry Kane dacht na een rake kopbal allicht al na over een viering, tot Lukaku de bal van de lijn keerde.

De Duivels waren allesbehalve aangeslagen, want nog voor het halfuur werd de voorsprong verdubbeld. Of Kevin De Bruyne al dan niet een vrijetrap verdiende, zullen we snel vergeten. De manier waarop Dries Mertens de bal in zijn eigen Leuven over het muurtje krulde, zal wat langer bijblijven. Op een schotje van Kane na kon Engeland niet veel weerwerk bieden en dus was de 2-0-ruststand niet eens zo overdreven.