Mertens over knuffel: "Ik baalde, maar hij zei: "Scoor dan tegen Engeland""

Volwassen. Zo noemde aanvoerder Jan Vertonghen de prestatie van de Belgen. "We hebben geleerd van matchen waarin we onderlagen en die we verloren. Na de 2-0 hoefden we het spel ook niet meer te maken, ook al hadden we meer van onszelf moeten eisen in balbezit. Dat was in de 2e helft zeker niet goed."

Op de vraag welke ploeg het beste voor de dag kwam, hoefde de bondscoach niet lang te twijfelen. "Wij natuurlijk. In de eerste helft hadden we controle en waren we efficiënt voor doel."

"Engeland had de bal in de 2e helft, uiteraard niet omdat we dat wilden. Dat is hun verdienste. Maar we hebben ook geleerd van onze match in Zwitserland, waar we ook 0-2 voorkwamen (en nog met 5-2 verloren). Dat hebben we nu beter aangepakt."

Is zo'n scenario zoals tegen Zwitserland, waar de Duivels een bijna zekere kwalificatie uit handen gaven, ook mogelijk tegen Denemarken? "Uiteraard. De marges in het internationale voetbal, zeker in deze A-divisie, zijn klein."

"Denemarken is ook gaan winnen in Engeland, terwijl het vandaag alle moeite van de wereld had tegen IJsland." Ook Jan Vertonghen rekent zich nog niet rijk. "Alles is mogelijk, maar we hebben nu wel die ervaring van in Zwitserland op zak. We zullen ook niet op een gelijkspel speculeren, we gaan altijd voor de zege."