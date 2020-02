Ivan De Witte: "We zijn zeker niet kansloos tegen Roma"

12:45 vooraf, 12 uur 45. Sinds het moment van de loting zijn die wedstrijden tegen Roma van in 2009 voor mijn ogen gekomen. Vooral de terugwedstrijd was nogal speciaal: Totti was toen in heel goede doen en de scheidsrechter was toen ook "in speciale doen". Gent-voorzitter Ivan De Witte. Sinds het moment van de loting zijn die wedstrijden tegen Roma van in 2009 voor mijn ogen gekomen. Vooral de terugwedstrijd was nogal speciaal: Totti was toen in heel goede doen en de scheidsrechter was toen ook "in speciale doen". Gent-voorzitter Ivan De Witte

Slechte herinneringen aan 11 jaar geleden. In 2009 stond AA Gent al eens oog in oog met AS Roma, voor een plaatsje in de play-offs van de Europa League. Gent speelde goed in de heenmatch maar verloor met 3-1. Vooral de terugmatch zit in het collectieve geheugen gegrift van menig Gent-supporter: Gent verloor met een vooroorlogse 1-7, na onder meer een hattrick van Francesco Totti en enkele bedenkelijke beslissingen van de scheidsrechter.

Je zou wel kunnen stellen dat het nu het moment is om Roma te treffen, al is een Europese wedstrijd altijd anders dan een competitiematch. Maar goed, we zijn zeker niet kansloos om ons te kwalificeren. Ik hoop dat we een uitslag kunnen behalen waarbij alles nog mogelijk is voor de terugronde. Gent-voorzitter Ivan De Witte.

Het is een heel mooi moment voor de club, we treffen hier toch een topclub uit Europa. Enerzijds beseffen we dat we tegen een normaliter sterkere ploeg spelen, die 5e staat in de Serie A. Anderzijds weet ik dat onze ploeg tot speciale prestaties in staat is. Gent-voorzitter Ivan De Witte.

AA Gent met goede moed richting Rome. AA Gent is vandaag vertrokken richting Rome voor hun heenwedstrijd in de 1/16-finale van de Europa League. De Gentenaars, die zelf in goede doen zijn met een 13 op 15 na nieuwjaar, treffen de Romeinen op een goed moment: de ploeg van coach Fonseca is de laatste weken wat op de dool en verloor in de Serie A zijn laatste drie wedstrijden. Keert Gent morgenavond met een positief resultaat terug uit de Italiaanse hoofdstad?

Club Brugge-boeman fluit de wedstrijd. De scheidsrechter is alvast een bekende voor de Belgische voetbalfan. Georgi Kabakov werd aangeduid om het duel te leiden. De Bulgaar stuurde Vormer van het veld in Bernabeu, waar Brugge een knap punt wegkaapte bij Real Madrid (2-2). Vormer kreeg later drie matchen schorsing omdat hij Kabakov zou hebben beledigd, waardoor Club zijn aanvoerder in een belangrijk deel van de CL-poulefase miste.