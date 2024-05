Club Brugge traint laatste keer voor halve finale tegen Fiorentina: geen doelman Jackers

Club Brugge heeft afspraak met geschiedenis

Als Club morgen een 3-2 kan ophalen tegen Fiorentina, stoot het voor de derde keer door naar een Europese finale. Op 29 mei in Athene is de Conference League-trofee de inzet tegen ofwel Olympiakos, ofwel Aston Villa. Na de 2-4 in Engeland zijn de Grieken favoriet. Die willen maar wat graag in eigen stad de finale spelen.



In de jaren '70 speelde Club Brugge al 2 Europese finales. Telkens was Liverpool de tegenstander en in beide wedstrijden trokken de Engelsen aan het langste eind. In 1976 in de finale van de UEFA Cup (3-2 en 1-1) en 2 jaar later in de finale van Europacup I (1-0).



In tegenstelling tot Club Brugge heeft Fiorentina wel een Europese beker in de prijzenkast. In 1961 won het team uit Toscane de eerste editie van Europacup II (Beker der Bekerwinnaars) tegen de Schotse ploeg Rangers. Vorig seizoen stonden de Florentijnen al in de finale van de Conference League, waarin West Ham met 1-2 te sterk was.