Inter en invaller Romelu Lukaku slepen zich naar de kwartfinales

Inter heeft zijn bonus uit de eerste ontmoeting met Porto niet weggegeven. In een magere en gesloten return verdween de nul niet van het scorebord, al ontsnapten de bezoekers nog in de extra tijd bij een drievoudig Portugees salvo. Romelu Lukaku, de verlosser in de heenmatch, viel na 70 minuten in. Pepe kreeg in de allerlaatste minuut nog rood.