Benfica pleegt perfecte hold-up, Ajax blijft met zware kater achter

90+8' tweede helft, minuut 98. Einde. Over twee duels veruit de betere ploeg zijn en toch uit de Champions League gekegeld worden. Het is het bittere lot voor Ajax. In de eigen Johan Cruijff ArenA was het vooral in de eerste helft heer en meester tegen een slap Benfica, maar scoren lukte niet. In de slotfase kopte Nunez de Portugese topclub uit het niks naar de kwartfinales.

90+8' tweede helft, minuut 98. De extra tijd gaat helemaal op aan wissels, balverliezen en kaarten. Het is over & out voor Ajax. . De extra tijd gaat helemaal op aan wissels, balverliezen en kaarten. Het is over & out voor Ajax.

90+7' tweede helft, minuut 97. Brobbey net niet! Brobbey krijgt op de valreep nog een enorme kans, maar Vlachodimos houdt Benfica overeind met een uitstekende reflex. Bovendien was er gevlagd voor, weliswaar bijzonder nipt, buitenspel. . Brobbey net niet! Brobbey krijgt op de valreep nog een enorme kans, maar Vlachodimos houdt Benfica overeind met een uitstekende reflex. Bovendien was er gevlagd voor, weliswaar bijzonder nipt, buitenspel.

90+6' tweede helft, minuut 96. Vervanging bij Ajax, Mohammed Kudus erin, Jurriën Timber eruit wissel Jurriën Timber Mohammed Kudus

90+4' Gele kaart voor Ryan Gravenberch van Ajax tijdens tweede helft, minuut 94 Ryan Gravenberch Ajax

90+4' Gele kaart voor Daley Blind van Ajax tijdens tweede helft, minuut 94 Daley Blind Ajax

90+1' tweede helft, minuut 91. Vervanging bij Benfica, Valentino Lazaro erin, Gilberto eruit wissel Gilberto Valentino Lazaro

90+1' tweede helft, minuut 91. Vervanging bij Benfica, Paulo Bernardo erin, Gonçalo Ramos eruit wissel Gonçalo Ramos Paulo Bernardo

90+1' 6 minuten extra. Ajax krijgt nog 6 minuten extra tijd. Genoeg om nog verlengingen af te dwingen? . tweede helft, minuut 91. 6 minuten extra Ajax krijgt nog 6 minuten extra tijd. Genoeg om nog verlengingen af te dwingen?

89' tweede helft, minuut 89.

89' tweede helft, minuut 89. Perfecte hold-up in de maak. De moed is Ajax toch in de schoenen gezonken. De thuisploeg slaagt er niet in om een echt slotoffensief te ontketenen. Benfica is op weg naar een perfecte hold-up. . Perfecte hold-up in de maak De moed is Ajax toch in de schoenen gezonken. De thuisploeg slaagt er niet in om een echt slotoffensief te ontketenen. Benfica is op weg naar een perfecte hold-up.

87' tweede helft, minuut 87. Van der Sar sluit zijn ogen in de tribune, hij beseft dat zijn Ajax ondanks overwicht tegen een al bij al matig Benfica op de rand van de uitschakeling bengelt. Het zal bijzonder zuur smaken voor de Amsterdammers. . Van der Sar sluit zijn ogen in de tribune, hij beseft dat zijn Ajax ondanks overwicht tegen een al bij al matig Benfica op de rand van de uitschakeling bengelt. Het zal bijzonder zuur smaken voor de Amsterdammers.

83' Gele kaart voor Jurriën Timber van Ajax tijdens tweede helft, minuut 83 Jurriën Timber Ajax

82' tweede helft, minuut 82. Bij Ajax gooien ze Klaassen en Brobbey nog in de strijd. Kan de thuisploeg nog verlengingen uit de brand slepen? . Bij Ajax gooien ze Klaassen en Brobbey nog in de strijd. Kan de thuisploeg nog verlengingen uit de brand slepen?

81' tweede helft, minuut 81. Vervanging bij Ajax, Brian Brobbey erin, Edson Álvarez eruit wissel Edson Álvarez Brian Brobbey

81' tweede helft, minuut 81. Vervanging bij Ajax, Davy Klaassen erin, Steven Berghuis eruit wissel Steven Berghuis Davy Klaassen

81' tweede helft, minuut 81. Vervanging bij Benfica, Diogo Gonçalves erin, Darwin Núñez eruit wissel Darwin Núñez Diogo Gonçalves