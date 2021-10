Chelsea legt zwakke broertje Malmö makkelijk over de knie

Bedrijvige Lukaku hinkt geblesseerd van het veld

Kon hij na zijn laatste treffer op 14 september nog een keer scoren? Dat was de hamvraag voor Romelu Lukaku voor aanvang van deze partij. De Rode Duivel begon alvast bedrijvig. Eerst zocht hij nog Werner waarna hij zelf de trekker overhaalde. Doelman Dahlin bracht echter redding. De Malmö-verdediging had de handen vol met "Big Rom". Vraag dat maar aan Lasse Nielsen. De ex-speler van Gent haalde Lukaku in de eigen 16-meter met een stevige tackle onderuit. Chelsea kreeg dan wel een strafschop, de zorgen om Lukaku waren er niet minder op. De spits moest dan ook het veld vroegtijdig verlaten met een enkelblessure. Op dat moment had Christensen Chelsea al met een knappe volley op voorsprong gebracht. Jorginho verdubbelde de voorsprong dan vanop de stip. Het was het spel van kat en muis dat Chelsea en Malmö met elkaar speelden. Toch moest Tuchel nog een opdoffer verwerken, want ook zijn andere spits Timo Werner hinkte geblesseerd van het veld.

Malmö trapt geen bal tussen de palen

Ook na de pauze had Malmö niets in de pap te brokken. Vrijwel meteen in de 2e helft werd Kai Havertz prima diep gestuurd. De vervanger van Lukaku maakte het fraai af met een stiftballetje.



Niet veel later stak Larsson het mes nog wat dieper in de Zweedse wonde. De verdediger beukte stevig in op Rüdiger: weer een strafschop dus voor Chelsea. Opnieuw faalde Jorginho niet vanop de stip.



Klus makkelijk geklaard dus voor de troepen van Tuchel. Voor Malmö wordt het kampioenenbal stilaan een nachtmerrie. Het trapte vanavond geen enkele keer tussen de palen van Mendy en slikte in 3 wedstrijden al 11 doelpunten. Zonder ook zelf 1 keer te scoren.



Chelsea blijft met 6 punten in het zog van Juventus dat met 0-1 won van Zenit.