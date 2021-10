Drama voor Lukaku: hij dwingt penalty af, maar kan niet meer voort

Romelu Lukaku begon als een wervelwind aan zijn tweede periode bij Chelsea, maar de voorbije maand kwam er geen doelpunt meer bij. Coach Tuchel nam hem in bescherming: "Hij is mentaal wat moe."

Malmö thuis was de ideale match om weer wat vertrouwen op te doen. En Lukaku toonde zich ook bedrijvig in de openingsfase. Rond minuut 20 dribbelde hij zich na een snelle tegenaanval in de vijandige 16 voorbij 2 verdedigers.

Hij kwam zo oog in oog te staan met doelman Dahlin. Maar net voor de spits kon aanleggen, tackelde Lasse Nielsen hem langs achteren. De rechtervoet van Lukaku plooide dubbel, Lukaku wist meteen dat het ernstig was en bleef liggen.



De ref floot voor penalty, Nielsen kreeg geel en Lukaku verzorging. Hij kon maar moeilijk stappen, zijn enkel was zwaar geraakt. Nadat Jorginho vanaf de stip de 2-0 binnengetrapt had, gaf Lukaku meteen aan dat hij niet meer verder kon. Hopelijk valt zijn blessure mee.