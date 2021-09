Een goed voorteken? Club NXT walst over Leipzig in Youth League

16:28 vooraf, 16 uur 28. Club NXT klopt Leipzig met 1-4. Na het 2-2-gelijkspel tegen PSG op de openingsspeeldag heeft de U19 van Club Brugge, zeg maar Club NXT, zijn tweede groepsmatch in de Youth League overtuigend gewonnen: 1-4. De Duitsers openden wel de score met een goal van Robin Friedrich, maar daarna was het al Club wat de klok sloeg. Audoor maakte nog voor de rust gelijk. Sandra (2 stuks) en Talbi luisterden een sterke tweede helft op met 3 goals. . Club NXT klopt Leipzig met 1-4 Na het 2-2-gelijkspel tegen PSG op de openingsspeeldag heeft de U19 van Club Brugge, zeg maar Club NXT, zijn tweede groepsmatch in de Youth League overtuigend gewonnen: 1-4. De Duitsers openden wel de score met een goal van Robin Friedrich, maar daarna was het al Club wat de klok sloeg. Audoor maakte nog voor de rust gelijk. Sandra (2 stuks) en Talbi luisterden een sterke tweede helft op met 3 goals.

Leipzig speelt heel ander voetbal dan PSG, met meer pressing op de bal en heel sterk in de omschakeling. Dit weekend zijn ze nog van systeem veranderd, ze speelden met een driemansdefensie. Het wordt afwachten hoe ze tegen ons zullen aantreden. Hans Vanaken (Club Brugge).

Het klopt dat het gelijkspel tegen PSG ons vertrouwen heeft gegeven. Met onze kwaliteiten kunnen we elke ploeg in de problemen brengen. Hans Vanaken (Club Brugge).

Vanaken: "Weinig teams voetballen zoals Leipzig". Leipzig wordt geroemd voor zijn dynamische spel, een speelstijl die Club Brugge in België weinig tegenkomt. Toch is het spel Hans Vanaken niet onbekend. "Weinig teams voetballen zoals Leipzig, maar we hebben in het verleden ook al tegen Salzburg (de zusterclub van Leipzig, red.) gespeeld. Zij speelden op dezelfde manier." "En ook Oostende-coach Alexander Blessin hanteert veel facetten van hun spel. Het is aan ons als spelers om onze opdrachten proberen zo goed mogelijk uit te voeren. We hebben onze kwaliteiten en kunnen elke ploeg pijn doen." "Het gevaar komt bij ons ook vanuit verschillende hoeken. Als je een ploeg als PSG in de problemen kan brengen, een van de beste ploegen ter wereld, dan kan je dat tegen elke ploeg. En dat moeten we ook doen. We gaan er vol tegen aan in onze eigen filosofie."



"En ook Oostende-coach Alexander Blessin hanteert veel facetten van hun spel. Het is aan ons als spelers om onze opdrachten proberen zo goed mogelijk uit te voeren. We hebben onze kwaliteiten en kunnen elke ploeg pijn doen."



"Het gevaar komt bij ons ook vanuit verschillende hoeken. Als je een ploeg als PSG in de problemen kan brengen, een van de beste ploegen ter wereld, dan kan je dat tegen elke ploeg. En dat moeten we ook doen. We gaan er vol tegen aan in onze eigen filosofie."



07:32 vooraf, 07 uur 32. Vanaken en Clement: "Willen onze voet naast Leipzig zetten". Vanaken en Clement: "Willen onze voet naast Leipzig zetten"

Leipzig won met 6-0 van Hertha. In zijn laatste Europese thuiswedstrijd voor publiek won Leipzig in de achtste finales van het seizoen 2019-2020 met 3-0 van Tottenham. Het maakte een sputterende Bundesliga-start dit seizoen, maar kende een goede algemene repetitie het voorbij weekend: 6-0 tegen Hertha Berlijn. Club is gewaarschuwd.



Het maakte een sputterende Bundesliga-start dit seizoen, maar kende een goede algemene repetitie het voorbij weekend: 6-0 tegen Hertha Berlijn. Club is gewaarschuwd.

We willen de fans een goede prestatie geven, maar evident wordt dat niet. Club Brugge is immers een heel goede ploeg. Ze werden op indrukwekkende wijze kampioen en zijn ook dit seizoen goed gestart. Leipzig-coach Jesse Marsch.

Club Brugge heeft veel jonge talentvolle spelers, speelt aanvallend en maakt veel goals. Maar dat neemt niet weg dat wij de 3 punten willen. De draw tussen Brugge en PSG was een goede zaak voor ons, maar dan moeten we nu zelf winnen. Leipzig-coach Jesse Marsch.

Leipzig-aanvoerder Gulacsi rekent op "de energie" van de fans. Leipzig moet heel wat basispionnen missen voor het Champions League-duel tegen Club Brugge, maar de fans zijn er wel weer bij. Voor het eerst sinds maart 2020 spelen "die Roten Bullen" een Europese thuiswedstrijd voor publiek. "En dat speelt een grote rol", zegt doelman en aanvoerder Peter Gulacsi. "Dat hebben we dit seizoen in de Bundesliga al gemerkt. Je voelt de energie in het stadion. In een wedstrijd voor de Champions League zal nog meer het geval zijn." Er zullen 23.500 toeschouwers, de helft van de capaciteit, in het stadion zijn. Wegens de gunstige evolutie van het aantal coronabesmettingen in de regio kreeg de club maandag de toelating om opnieuw meer toeschouwers toe te laten, maar de club vond het te kort dag om dat tegen Club Brugge al te doen.



"En dat speelt een grote rol", zegt doelman en aanvoerder Peter Gulacsi. "Dat hebben we dit seizoen in de Bundesliga al gemerkt. Je voelt de energie in het stadion. In een wedstrijd voor de Champions League zal nog meer het geval zijn."



Er zullen 23.500 toeschouwers, de helft van de capaciteit, in het stadion zijn. Wegens de gunstige evolutie van het aantal coronabesmettingen in de regio kreeg de club maandag de toelating om opnieuw meer toeschouwers toe te laten, maar de club vond het te kort dag om dat tegen Club Brugge al te doen.

16:57 vooraf, 16 uur 57. Club Brugge reist met vertrouwen af naar Leipzig voor CL-duel. Club Brugge reist met vertrouwen af naar Leipzig voor CL-duel

Gehavend Leipzig. RB Leipzig zit voor de komst van Club Brugge met lichte personeelsproblemen. Middenvelder Amadou Haidara en verdediger Josko Gvardiol liepen zaterdag in de ruime competitiezege tegen Hertha Berlijn (6-0) blessures op en konden de laatste training voor het duel tegen Club Brugge niet volledig afwerken. Middenvelder Tyler Adams is nog out met een spierblessure. Linksachter Angelino trainde maandag ook apart. Hij komt tegen Club Brugge sowieso niet in actie door schorsing. Vorige week raakte ook al bekend dat Dani Olmo, de Spaanse aanvaller van RB Leipzig, enkele weken aan de kant staat met een scheur in zijn hamstrings.



Middenvelder Tyler Adams is nog out met een spierblessure. Linksachter Angelino trainde maandag ook apart. Hij komt tegen Club Brugge sowieso niet in actie door schorsing.



Vorige week raakte ook al bekend dat Dani Olmo, de Spaanse aanvaller van RB Leipzig, enkele weken aan de kant staat met een scheur in zijn hamstrings.

We hebben een goed resultaat tegen PSG gehaald en dat hopen we te bevestigen tegen Leipzig. Als we daar iets kunnen meegraaien, zou dat fantastisch zijn. Mats Rits (Club Brugge) in Oostende.

Ze leunen kort aan bij het niveau van City en PSG. De spelers van die ploegen zijn wereldsterren, maar daarom niet altijd de beste ploeg. Ik denk dat Leipzig een heel sterke ploeg is, met enorm goede spelers, maar vooral ook als elftal. Mats Rits (Club Brugge) in Oostende.