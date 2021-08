Van den Brom haalt Onuachu terug bij Genk-selectie voor CL-duel tegen Sjachtar

We hebben afgelopen weekend heel goed gespeeld, maar niet gewonnen. Vooral verdedigen op stilstaande fases moet duidelijk beter. We hebben er een heel seizoen voor geknokt om hier te staan en om ons te proberen kwalificeren tegen een heel sterk team.

vooraf, 16 uur 34. We hebben afgelopen weekend heel goed gespeeld, maar niet gewonnen. Vooral verdedigen op stilstaande fases moet duidelijk beter. We hebben er een heel seizoen voor geknokt om hier te staan en om ons te proberen kwalificeren tegen een heel sterk team. John van den Brom voor Genk-Sjachtar.

16:19

vooraf, 16 uur 19. Onuachu aan de aftrap? Op de persconferentie voor de wedstrijd tegen Sjachtar bevestigde Genk-coach John van den Brom dat Paul Onuachu in de selectie zit. "Paul heeft de voorbije dagen goed getraind, hij is beschikbaar en zit in de selectie." In de competitiewedstrijd tegen KV Oostende stond Onuachu niet op het wedstrijdblad. Er is al langer buitenlandse interesse voor de Nigeriaanse targetspits, maar voorlopig kwam er nog geen bod dat het Genkse bestuur kon overtuigen. .