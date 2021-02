Terugmatch belooft spanning dankzij heerlijke omhaal Giroud

Atletico - Chelsea in een notendop:

Atletico wil niet, Chelsea kan niet

Kent u de uitdrukking "It takes two to tango"? Ook voor een leuke voetbalwedstrijd moet je twee ploegen hebben die willen combineren. Atletico paste voor die aanpak.

De "thuisploeg" (door coronaregels werd de match in Boekarest in Roemenië gespeeld) wou enkel counteren. Chelsea kwam nauwelijks tot kansen, want het vond geen gaatje in de dubbele verdedigingsmuur van Atletico.

Twee (ongevaarlijke) schoten tussen de palen van Chelsea en één

grote kans voor Atletico waren het resultaat in een teleurstellende eerste helft.