Israël haalt in allerlaatste minuut nog een punt tegen Zwitserland in EK-inhaalwedstrijd

Israël mag blijven hopen op een deelname aan het EK. In zijn tweede inhaalwedstrijd trof het een sterker Zwitserland, dat in de eerste helft zijn overwicht verzilverde in een doelpunt. Maar een rode kaart en een ultiem doelpunt in de 90e minuut stuurde het script van de Zwitsers helemaal in de war. Het verdict: Israël maakt nog steeds kans op een ticket voor het EK.