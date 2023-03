LIVE (20u45): Domenico Tedesco dropt Lukebakio in basis, Theate en Faes krijgen hun plek in defensie

clock 19:41 vooraf, 19 uur 41.

clock 19:33 vooraf, 19 uur 33. 4-4-2. Zou Tedesco voor een 4-4-2 gaan? Theate, Faes, Vertonghen en Castagne geven de defensie vorm. Carrasco, Onana, De Bruyne en Trossard zijn de middenvelders met dienst. Lukaku en Lukebakio moeten voor de doelpunten zorgen. . 4-4-2 Zou Tedesco voor een 4-4-2 gaan? Theate, Faes, Vertonghen en Castagne geven de defensie vorm. Carrasco, Onana, De Bruyne en Trossard zijn de middenvelders met dienst. Lukaku en Lukebakio moeten voor de doelpunten zorgen.

clock 19:28 vooraf, 19 uur 28. Lukebakio in basiself. De eerste basiself van Domenico Tedesco: Courtois, Theate, Faes, Vertonghen, Castagne, Onana, De Bruyne Carrasco, Lukaku, Trossard en Lukebakio . Lukebakio in basiself De eerste basiself van Domenico Tedesco: Courtois, Theate, Faes, Vertonghen, Castagne, Onana, De Bruyne Carrasco, Lukaku, Trossard en Lukebakio





clock 19:02 vooraf, 19 uur 02.

clock 16:38 vooraf, 16 uur 38.

clock 09:51 vooraf, 09 uur 51. Kevin De Bruyne was alvast heel erg positief, veel positiever dan hij op het afgelopen WK was. Kevin is een beetje de barometer van deze ploeg. Als hij positief is, dan denk ik dat we naar iets mogen uitkijken. Analist Wim De Coninck. Kevin De Bruyne was alvast heel erg positief, veel positiever dan hij op het afgelopen WK was. Kevin is een beetje de barometer van deze ploeg. Als hij positief is, dan denk ik dat we naar iets mogen uitkijken. Analist Wim De Coninck

clock 09:47 vooraf, 09 uur 47. Onder Martinez was het een beetje de trein der traagheid geworden. Op het WK werd duidelijk dat we geen modern voetbal meer speelden. Met Tedesco hebben ze een jonge, moderne coach aangetrokken die de bezem door de selectie heeft gehaald en die "full gas"-voetbal wil spelen in de Red Bull-filosofie. Analist Wim De Coninck. Onder Martinez was het een beetje de trein der traagheid geworden. Op het WK werd duidelijk dat we geen modern voetbal meer speelden. Met Tedesco hebben ze een jonge, moderne coach aangetrokken die de bezem door de selectie heeft gehaald en die "full gas"-voetbal wil spelen in de Red Bull-filosofie. Analist Wim De Coninck

clock 09:45 vooraf, 09 uur 45. Wat opvalt is, dat niemand al het elftal kent. Onder Martinez wist iedereen altijd al wel wie zou spelen, nu is het raden naar de 11 aan de aftrap. Courtois, De Bruyne en Lukaku zullen wel spelen, maar voor de rest is het nieuwsgierig uitkijken. Analist Wim De Coninck. Wat opvalt is, dat niemand al het elftal kent. Onder Martinez wist iedereen altijd al wel wie zou spelen, nu is het raden naar de 11 aan de aftrap. Courtois, De Bruyne en Lukaku zullen wel spelen, maar voor de rest is het nieuwsgierig uitkijken. Analist Wim De Coninck

clock 09:44 vooraf, 09 uur 44. Zweden had heel slecht jaar 2022, zonder WK en gedegradeerd uit Nations League. Ze hebben achterin wat problemen, maar het is een stugge ploeg. En in Stockholm meteen al een beetje een examen voor Tedesco en zijn nieuwe groep. Analist Wim De Coninck. Zweden had heel slecht jaar 2022, zonder WK en gedegradeerd uit Nations League. Ze hebben achterin wat problemen, maar het is een stugge ploeg. En in Stockholm meteen al een beetje een examen voor Tedesco en zijn nieuwe groep. Analist Wim De Coninck

clock 06:54 vooraf, 06 uur 54. Extra tijd en geduld vraag ik niet, ook al beseft iedereen wel dat sommige zaken tijd nodig hebben. Ik wil winnen, de rest is bijzaak. Domenico Tedesco. Extra tijd en geduld vraag ik niet, ook al beseft iedereen wel dat sommige zaken tijd nodig hebben. Ik wil winnen, de rest is bijzaak. Domenico Tedesco

clock 06:36 vooraf, 06 uur 36. Live op Sporza. U hoeft niets van het Duivelse debuut van Tedesco te missen. Op deze pagina kunt u de match met live tekstverslaggeving volgen. Op Radio 1 geeft Peter Vandenbempt commentaar. . Live op Sporza U hoeft niets van het Duivelse debuut van Tedesco te missen. Op deze pagina kunt u de match met live tekstverslaggeving volgen.



Op Radio 1 geeft Peter Vandenbempt commentaar.

clock 06:36 vooraf, 06 uur 36. EK-voorronde De zachtere kant van Zlatan: waarom de Zweedse superster zijn tranen niet meer verstopt

clock 06:35 vooraf, 06 uur 35. Rode Duivels Dit zijn uw 11 Rode Duivels in de basis vanavond tegen Zweden

clock 24-03-2023 24-03-2023.

clock 21:13 vooraf, 21 uur 13. Ook voor tegenstander Zweden betekent de start van de EK-kwalificaties een nieuwe start, na het missen van het WK en degradatie in de Nations League. "We staan voor een zware uitdaging", bekende de Zweedse bondscoach Janne Andersson donderdag aan Zweedse media. "Er zitten meer dan degelijke teams in deze groep, maar België is waarschijnlijk toch de favoriet als je naar de voorbije jaren en hun FIFA-ranking kijkt." "We weten dan ook dat we tegenover een sterk team zullen staan. Kijk maar eens naar de namen in hun selectie. Daarnaast zal er zeker een verlangen naar wraak zijn na de uitschakeling in Qatar." Toch acht hij Zweden niet kansloos. "Wij willen naar het EK. Om hen te kloppen, zullen we dat op de Zweedse manier moeten doen. Met veel lef en durf als een team spelen." . Ook voor tegenstander Zweden betekent de start van de EK-kwalificaties een nieuwe start, na het missen van het WK en degradatie in de Nations League. "We staan voor een zware uitdaging", bekende de Zweedse bondscoach Janne Andersson donderdag aan Zweedse media. "Er zitten meer dan degelijke teams in deze groep, maar België is waarschijnlijk toch de favoriet als je naar de voorbije jaren en hun FIFA-ranking kijkt." "We weten dan ook dat we tegenover een sterk team zullen staan. Kijk maar eens naar de namen in hun selectie. Daarnaast zal er zeker een verlangen naar wraak zijn na de uitschakeling in Qatar." Toch acht hij Zweden niet kansloos. "Wij willen naar het EK. Om hen te kloppen, zullen we dat op de Zweedse manier moeten doen. Met veel lef en durf als een team spelen."

clock 17:53 vooraf, 17 uur 53. Rode Duivels zijn aangekomen in Zweden. Rode Duivels zijn aangekomen in Zweden

clock 23-03-2023 23-03-2023.