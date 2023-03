De Bruyne gaat niet zweven na "positieve" start: "We weten dat we beter kunnen"

Ze hadden maar 4 dagen om samen te trainen, maar toch begonnen de Rode Duivels sterk aan het tijdperk-Tedesco. "Ik denk dat we goed hebben gespeeld", beaamde De Bruyne.

"In het eerste kwartier was het misschien nog wat zoeken, maar ik denk dat we defensief compact stonden, weinig hebben weggegeven aan de Zweden en genoeg kansen hebben gehad."

"In de tweede helft was er een momentje waarop we iets meer de rust hadden kunnen bewaren. We weten dat we beter kunnen, maar om na 4 dagen al zo te spelen als ploeg is zeer positief."

"Het was nog wat zoeken met veel nieuwe jongens, maar veel fouten maakten we niet. Het is het begin van een nieuw proces en de jongens kunnen trots zijn."